Her giver de den mest gas på lagnerne

Når man smider gummiet, dropper p-pillerne og hopper i kanen med sin udvalgte, kan storken som bekendt komme forbi ni måneder senere. Og storken har haft travlt i den nordjyske kommune Rebild.

Det har den blandt andet i et idyllisk hus ude på landet, hvor legetøjstraktorer på græsplænen foran indgangsdøren vidner om, at der bor små krudtugler på adressen.

Faktisk bor der tre drenge på henholdsvis fire år, to og et halvt år og ni måneder. Og med tre styks er deres mor, Tina Kragelund Pedersen, 33 år, med til at sikre Rebild Kommune førstepladsen, som det mest fertile sted i Danmark.

- Men nu skal vi heller ikke have flere børn, det går virkelig ikke. Nu kan jeg have ham her spændt fast på mig, og stadig have to hænder fri til de to store, så hvor skulle jeg gøre af en nummer fire, smiler Tina, mens hun tager hænderne spørgende ud til siden. Hun har den yngste, Adrian på ni måneder, til at sidde i en vikle rundt om livet.

Adrian og hans storebrødre Tristan og Elias kommer ikke til at mangle legekammerater, selvom der måske nok er langt mellem husene.

Kvinderne i Rebild Kommune føder med et gennemsnit på 2,44 levendefødte nemlig allerflest børn. Gentofte Kommune skraber bunden med 1,52 børn per kvinde, mens den samlede fertilitet for hele landet i 2018 var 1,73. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Knald for Danmark

Tallet har længe været for lavt på landsplan. Faktisk så lavt at DR i 2015 sendte programmet 'Knald for Danmark' i bedste sendetid. Et af de par, der kiggede med hjemme i stuen, var Tina og hendes forlovede Lars Peter.

- De sagde jo, at vi bare skulle i gang på lagnerne. Sådan en ni til ti måneder efter kom Tristan så til verden. Det har vi grint meget af i familien siden.

Den påfaldende timing med tv-programmet er dog et sammenfald, selvom man i bogstavelig forstand kan konstatere at de har knaldet for Danmark og lavet overskud på børnekontoen.

Det er de blot et ud af mange par i kommunen, der har. Sundhedsplejerskerne møder langt de fleste af nyfødte, men de ved ikke præcist hvorfor, storken lander her så tit.

- Måske er kvinderne her mere fertile, eller der er noget i vandet, men det tør jeg ikke gisne om. Men uanset hvad vrimler det jo med børn her, og det er så dejligt, siger Bente Pedersen, der er leder af sundhedsplejen i Rebild Kommune.

Fire år uden held

Og det er nok også mere viljen end vandet, der giver flere babyer. Tina havde på trods af adresse på den mest fertile plet af danmarkskortet ikke let ved at blive gravid.

Hun og Lars Peter prøvede i fire år, før det endelig lykkedes.

- Vi fik ikke fertilitetsbehandling, men vi var kommet dertil, hvor vi sagde: ’Sker det ikke den her gang, så må vi få noget hjælp. Og en måned efter stod jeg med en positiv test i hånden, siger Tina og smiler op til portrætterne på væggen af de to ældste sønner, der er i vuggestue og børnehave nu.

Da Elias først kom til verden, ville parret hurtigt have en til, selvom Elias havde kolik og altså ikke var verdens nemmeste baby.

- Jeg troede egentlig kun, at jeg skulle have to børn: En dreng og en pige, og jeg ville gerne have kort afstand imellem dem i alder.

Billeder af de tre drenge - Tristan, Adrian og Elias - hænger og står flere steder i stuen, hvor Tina Kragelund Pedersen leger med den yngste. Foto: René Schütze

Men nummer to var altså en dreng, og selvom Tina er ovenud lykkelig for sine drenge, kunne der jo ikke ske noget ved at prøve en gang til, for kolik og andre vanskeligheder var der intet af denne gang.

- Tristan var bare verdens nemmeste baby. Han sov, han var altid i godt humør, han spiste perfekt. Alt var bare så let. Men så bliver det jo farligt, for så er det man tænker: ’Det kan vi da godt gøre en gang til’, griner hun og dikker Elias kærligt under hagen:

- Ja, og så kom du, og du er altså ikke ligeså nem som din bror, vel.

Lørdag aften

Hun og Lars Peter flyttede ind i det landlige hus i 2010. Inden da boede de i Aalborg, ligesom mange andre unge tilflyttere, som laver babyer på stribe.

- Det er jo et populært sted at flytte til for unge par inde fra Aalborg. Her er naturskønt, så hvis jeg var i den alder, ville jeg også bo her, forklarer Bente Pedersen, leder af sundhedsplejen i Rebild Kommune.

Det var også naturen, der fik Tina til at flytte ud af byen. Hun er selv vokset op på landet, og vil gerne have, at hendes drenge bor et sted, hvor man kender naboen. Og genboen. Og dem nede for enden af vejen.

Så gør det ikke så meget, at der er langt, hvis man vil i biografen eller ud og spise. Det kan ligefrem være en fordel. I hvert fald når man kigger på nærværet med sin partner.

- Der sker jo ikke så meget herude, så du ved, når man keder sig lørdag aften, griner Tina og overlader resten til fantasien.