Her gør løbehjuls-hader det forbudte

De elektriske løbehjul har taget alverdens byer med storm, men det er ikke alle, der er lige tilfredse med de nye gæster på vejene.

Hverken herhjemme eller ude i verden.

Således tog en amerikansk mand sin utilfredshed og had til el-løbehjulet til et helt nyt niveau.

Det skriver CNN.

På en video bliver han nemlig taget på fersk gerning i at vandalisere et par af de elektriske løbehjul.

Først skærer han bremsekablerne over, hvilket i sig selv kan lede til ulykker med dødelig udgang.

Derudover sætter han et klistermærke over den såkaldte QR-kode, som man bruger til at låse løbehjulet op. Resultatet er, at de nu er helt ubrugelige.

Ugerningen fandt sted i et nabolag i den amerikanske delstat Florida.

Anholdt

Manden på videoen, der er iklædt skjorte, halvlange shorts og et par sandaler, er allerede nu blevet identificeret af politiet.

Fort Lauderdale Police Department estimerer, at omkring 140 el-løbehjul er blevet saboteret på lignende facon siden 5. april i år.

Størstedelen af de 140 el-løbehjul er blevet ødelagt i den 59-årige mands nabolag.

Da politiet pågreb ham, var han i besiddelse af to bidetænger, mens han i samme ombæring var iført handsker.

Senere er han blevet løsladt.

El-løbehjul kører over for rødt og ind i politi-motorcykel

Nultolerance

I alt har han ødelagt el-løbehjul for, hvad der svarer til næsten 10.000 kroner. Og det er uden at medregne den tabte indtjening.

Hærværket er gået ud over forskellige mærker af el-løbehjul.

En talsmand for Lime og Bird, der også opererer i Danmark, siger ifølge CNN, at man vil tage de nødvendige skridt mod folk, der udøver hærværk på el-løbehjul.

- Vi har nultolerance over for vandalisme, lyder det.

