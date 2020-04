Her hæver YouSee priserne: - Er simpelthen så træt

'Der er mange andre ting, vi hellere vil fortælle dig om end en prisstigning. Men der er desværre én på vej. Prisen på dit tv-abonnement er nemlig ikke fulgt med udviklingen, og derfor er vi nu nødt til at hæve den'.

Sådan lyder beskeden til adskillige YouSee-kunder i hele Danmark. De har netop modtaget en mail fra direktør Jacob Mortensen, hvor der varsles prisstigninger fra 1. juni.

Konkret har de forskellige betydninger for kunderne, da folk betaler noget forskelligt for samme produkt. Derfor kan der godt være forskellige prisstigninger for samme pakke. Her er oversigten.

Prisstigninger hos YouSee (kilde: Recordere) Fuldpakke Før-pris 481 kr/md. Ny pris 577 kr/md. Stigning 96 kr/md. Fuldpakke 513 kr/md. 589 kr/md. 76 kr/md. Mellempakke med tv-boks 378 kr/md. 453 kr/md. 75 kr/md. Mellempakke med tv-boks 413 kr/md. 489 kr/md. 76 kr/md. Mellempakke 348 kr/md. 417 kr/md. 69 kr/md. Grundpakke med tv-boks 217 kr/md. 260 kr/md. 43 kr/md. Grundpakke med tv-boks 232 kr/md. 278 kr/md. 46 kr/md. YouSee Tv Viasat Stor & mobil 899 kr/md. 939 kr/md. 40 kr/md. YouSee Tv Basis med Bredbånd 629 kr/md. 689 kr/md. 60 kr/md.

Simpelthen så træt

Ekstra Bladet har talt med YouSee-kunde, der er godt gammeldags træt af dem.

- De kommer hele tiden med prisstigninger, men da vi mistede Discoverys kanaler, så kom der ingen. Jeg tænkte dog, at det kun var et spørgsmål om tid, og så kom de.

- Det er bare en monopolskrue uden ende, og jeg er simpelthen så træt af dem. Kundeservice kan heller ikke svare på noget som helst, når jeg kontakter dem. Det er bare fucking irriterende, siger Jørn Clausen til Ekstra Bladet.

Han fortæller samtidig, at han nu er i fuld gang med at undersøge, om han kan finde en bedre tv-løsning. Men det er ikke nemt.

Også på Facebook er der stor utilfredshed med de nye priser

Her er mailen, som Jørn Clausen har modtaget. Foto: Jørn Clausen

Direktør: Prisen har ikke fulgt med

Ekstra Bladet har anmodet om et interview med YouSee for at få en forklaring. Vi har efterfølgende modtaget følgende svar på mail.

'Jeg kan godt forstå, at de kunder, der er berørt af denne prisstigning, ikke er glade for den. Det er vigtigt at understrege, at de justeringer, vi foretager her, ikke er en generel prisstigning på vores listepriser, men en justering af en række ældre produkter, hvor prisen ikke er fulgt med den generelle prisudvikling', skriver Eva Birgitte Bisgaard, kommerciel direktør i YouSee.

Samtidig skriver oplyser hun, at der er tale om en mindre andel kunder og produkter, som ikke længere er på hylden i dag.

'Derfor får de desværre også en større prisstigning. De berørte kunder vil få en mail eller et brev i løbet af de kommende uger', skriver hun.