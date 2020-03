Her hamstrer de ikke toiletpapir: Vanvittige køer i Amsterdam

Der har været fart på for at være sikker på at få dækket sit hashforbrug i den hollandske hovedstad

Der er nu lukket og slukket for den legale hashforretning i Holland.

Regeringen i tulipanernes eget land har nemlig besluttet, at der fra søndag og frem til 6. april skal være lukket i alle forretninger, restauranter, barer, caféer, fitnesscentre, saunaer, sexklubber og de populære coffeeshops.

Derfor var der også mange borgere i den hollandske hovedstad, Amsterdam, der fik rigtig travlt med at komme ned for at stille sig i kø for at være sikre på at score noget hash, inden det var slut med at købe det legalt.

Det skriver nl.times.nl, der har været tilstede ved butikkerne søndag.

Alle nåede det ikke

Dee var en af folkene ved shoppen, som mediet har talt med.

- Jeg er her, fordi jeg har fundet ud af, at alting lukker de næste tre uger, og jeg tror faktisk, at jeg kommer til at mangle noget at lave på den tid, fortæller hun.

Flere af butikkerne havde store problemer med at nå alle deres kunder, inden regeringens forbud mod at sælge gik i gang.

- Der var omkring 30-40 personer, der var tilbage, da forbuddet gik i gang. Vi nåede ikke at betjene mange af dem, fortalte en medarbejder på Coffeeshop Best Friends.