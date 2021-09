Her har de lige fået første coronatilfælde

En fuldt vaccineret person er testet positiv for covid-19, imens personen var i karantæne på et hotel i Amerikansk Samoa.

Det er første tilfælde nogensinde af covid-19 på øen.

Det skriver amerikanske The Hill.

- Opdagelsen af denne positive test under en karantæne understreger vigtigheden af vores procedurer for at undgå spredningen af covid-19, siger Lemanu Mauga, der er guvernør i Amerikansk Samoa.

Folk, der rejser til regionen, kræves fuldt vaccineret og skal i øvrigt isolere sig i 10 dage ved ankomst.

Patienten, der var en del af en gruppe på 43 mennesker, er blevet flyttet til en regeringsfacilitet for at isolere sig. Han er den eneste af de rejsende, der er testet positiv.

De lokale myndigheder har bedt alle om at bære mundbind og holde afstand.

Der har aldrig før været et tilfælde af covid-19 på øen, men et fragtskib i havnen havde sidste år smittede ombord. Ingen gik dog i land på øen.

Amerikansk Samoa er et amerikansk område i det sydlige Stillehav - nordøst for New Zealand. Der bor omkring 55.000 mennesker på øen.