Her har hver femte indbygger forladt landet siden 2004

Letland er et af de lande i verden, hvor befolkningen mindskes hurtigst. Siden letterne blev optaget i EU i 2004, er næsten hver femte indbygger emigreret.

Ieva Beinarovica, som selv har forladt Letland og i dag bor i Upplands Väsby, er en af de titusinder af letter, som er taget væk fra deres fædreland.

- De seneste indbyggertal, som jeg har hørt, er, at der i dag er 1,9 millioner letter tilbage i Letland. Da jeg gik i skole, kan jeg huske, at vi var 2,5 millioner.

Efter finanskrisen er Letlands økonomi atter rettet godt på. Der var i 2010 en arbejdsløshed på over 20 procent i den baltiske stat. I dag er ledigheden nede på under seks procent, hvilket både skyldes den stadige udvandring og en bedre økonomi.

Men nu er problemet det omvendte: Der er mangel på arbejdskraft - navnlig på uddannet arbejdskraft.

Vil have indbyggere hjem igen

Letland kæmper for at få udvandrede indbyggere til at vende hjem igen, men det lykkes sjældent, og folk udvandrer stadigvæk.

- Det er næsten umuligt at flytte tilbage, fordi min søn er vokset op her i Sverige, og han taler nu bedre svensk end lettisk. Han har kun svenske venner, siger Ieva Beinarovica.

Hun påpeger samtidig, at lønnen i Letland kun er omkring halvdelen af den svenske.

Hun siger, at hendes far, der er læge, og hendes mor, som er tandlæge, næsten er de yngste på det sygehus, hvor de arbejder i en provinsby i Letland.

- Alle de yngre er flyttet til udlandet eller til hovedstaden Riga, siger hun.

Letland blev selvstændigt efter Sovjetunionens opløsning i 1991. I sovjetæraen flyttede mange russere til landet, og der er stadig et betydeligt russisk mindretal i den tidligere sovjetrepublik,

Siden 1991 er befolkningen i Letland blevet mindske med 30 procent - fra 2,65 millioner til 1,91 millioner.

I år 2050 menes befolkningen at være blevet reduceret yderligere - til omkring 1,5 millioner indbyggere.