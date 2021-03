Her kan danskere få overskydende vacciner

Bor du tæt på et vaccinationscenter i Sønderjylland eller Sydvestjylland, kan du skrive dig op til at modtage overskydende vacciner

I Region Syddanmark er der nu åbnet for, at borgere kan tilmelde sig en liste for at modtage restvacciner.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Der blev åbnet for tilmeldinger til listen natten til onsdag, og det eneste krav er, at man bor 'relativt tæt på et vaccinationscenter', skriver de i pressemeddelelsen.

Tilmeldte vil derefter blive prioriteret efter, om de har modtaget en invitation til at blive vaccineret, og derefter prioriteres de efter alder.

Det er i første omgang kun Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, der åbner for muligheden, og derfor er det altså et krav, at man bor tæt på Esbjerg, Sønderborg eller Aabenraa.

Man skal nemlig kunne ankomme på vaccinationscenteret inden for 30 minutter, efter man er bleve ringet om og får tilbuddet om en overskydende vaccine. Det skyldes, at vaccinen skal bruges hurtigt efter glasset er åbnet.

At man åbner for muligheden skyldes, at man vil undgå spild af vacciner, oplyses det.

- Vi gør alt, vi kan, for at undgå at spilde vacciner. For at minimere spildet har vi brug for, at der er borgere, der kan stå til rådighed, og som med kort varsel kan indfinde sig på vores vaccinationssteder for at modtage overskydende vacciner. På den måde kan vi sammen sørge for, at flest mulige vacciner kan anvendes til deres formål, siger koncerndirektør Kurt Espersen i pressemeddelelsen.

Tilmelding til listen sker på Region Syddanmarks hjemmeside, hvor man kan udfylde en formular. Den gælder dog kun resten af den dag, man tilmelder sig, og man skal derfor gentage tilmeldingen hver dag.

Det skyldes ifølge pressemeddelelsen, at der kan være dage, hvor man ikke er til rådighed, og derfor minimeres risikoen for spild af vaccinen, da tid er en vigtig faktor.

Det forventes, at der er tale om et lavt antal vacciner om dagen, fordi det er restvacciner.