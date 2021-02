Her kan der komme op til 30 centimeters sne

Tirsdag aften varsler DMI, at de sydøstlige egne af Danmark kan blive ramt af en snestorm.

Varslet gælder Bornholm, Falster og det østlige Lolland.

DMI forventer, at der falder mellem fem og 30 centimeter sne i varslingsperioden, der varer frem til klokken 18 onsdag. Vinden vil også være hård med mere end ti meter i sekundet.

- Sneen vil falde meget ujævnt, fordi sneen kommer af de byger, der bliver dannet over Østersøen, og de kommer som perler på en snor. Nogle steder vil der komme rigtig meget sne, mens der fem kilometer væk nærmest ikke vil komme noget, siger meteorolog Mette Tilgaard Zhang til Ekstra Bladet

Forventer lukkede veje

På Bornholm forventer politiet, at man vil lukke flere veje helt på grund af det voldsomme vejr. Med snestorm kommer nemlig også fygning.

Således skriver politikredsen på Twitter:

'Med den nuværende vejrudsigt for aftenen og natten, forventer vi at øst-vest vendte hovedveje vil kunne holde sig farbare natten igennem, mens nord-syd gående vil fyge til. Det gælder kun hovedvejene. Alle andre veje forventes at lukke helt. Vi følger situationen.'

Kriteriet for snestorm er mere end ti cm sne på seks timer samtidig med vind på mere end ti meter i sekundet, lyder det fra DMI.

DMI's varsel er en kategori to-varsling, hvilket betyder, at vejret er farligt.

'Vær forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning,' er definitionen af et kategori to-varsel.