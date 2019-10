Her kan du forvente bilkø

Det er værd at planlægge sin rute, hvis man skal hjem fra sommerhuset. For i takt med med efterårsferiens afslutning, bliver vejene igen mere travle.

Vejdirektoratet har lavet en oversigt over det danske vejnet, og hvor det mest sandsynligt vil blive ramt af køer. Her er det ingen overraskelse, at især Sønderjyske Motorvej vil blive en af de mest belastede veje i løbet af weekenden.

Også E20 Fynske motorvej bliver overrendt af bilister. Det er især i tidsrummet 14.00-18.00, at man kan forvente ekstra selskab på de danske veje.