Her kan du rejse gratis på søndag

I hele København og på Frederiksberg kan du i 24 timer rejse gratis med metro, bus og S-tog på søndag.

Så det er ingen grund til at fiske rejsekortet op ad lommen eller købe en billet i automaten den dag.

Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

'Cityringen giver et betydeligt løft til den samlede kollektive transport i hele hovedstadsområdet,' siger kommerciel direktør i DSB, Jan Sigurdur Christensen, i pressemeddelelse.

'Det vil vi i DSB og Movia gerne markere, så gamle og nye kunder kan prøve alt det nye,' siger han videre.

Gratis hele døgnet

Det er i tidsrummet mellem klokken 00.01 og 23.59, at det er muligt at køre gratis med offentlig transport i landets hovedstad.

Med fri transport vil det sige, at man frit kan rejse på skinner og med busruter, der kører helt eller delvist gennem Københavns eller Frederiksberg kommuner.

Rejs gratis med bussen De her buslinjer kan du rejse gratis med søndag: 1A, 2A, 3A, 4A, 5C, 6A, 8A, 9A (alle A- og C-busser i City).

10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37,42, 66, 71, 72, 74, 77, 78, 132, 133, 142, 166, 176, 179, 184, 185, 192.

150S, 200S, 250S, 500S (S-busser).

991, 992, 993 (havnebusser).

93N, 97N (natbusser). Kilde: Movia

For buslinjer gælder det hele strækningen, også selvom busserne kører uden for de to kommuner.

Det er de to kommuner, der har sikret pengene til det frie tag-selv-bord af kollektiv trafik.

Det var i forvejen meldt ud, at det ville være gratis at køre med metroen søndag.

Priserne stiger

Dog bliver det allerede fra mandag dyrere at køre med metroen. I myldretiden vil rejser stige med 1,6 kroner pr. tur, mens metroture uden for myldretiden stiger med 1,28 kroner.

Cityringen, der skal supplere de allerede to metrolinjer, der findes i København, skulle have stået færdig i december, men den er blevet forsinket over flere omgange.

Åbningen søndag betyder desuden, at busruterne i hovedstaden ændres fra 13. oktober.