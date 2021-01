Her kan du se om du skal have penge tilbage i skat

Fra midten af marts kan danskere se, om de skal have penge tilbage i skat - eller om de skylder penge.

15. marts åbner Skattestyrelsen nemlig for borgernes årsopgørelse.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Hvis du skal have penge tilbage i skat, vil pengene blive udbetalt 9. april, oplyser styrelsen videre.

Vær opmærksom på kørselsfradrag

I år er det i sær vigtigt, at danskerne er opmærksomme på deres kørselsfradrag. Det er det, fordi flere har arbejdet hjemme på grund af coronakrisen. Derfor fremgår befordringsfradraget ikke automatisk af årsopgørelsen i år.

- Har man pendlet på arbejde i løbet af 2020, skal man derfor selv tælle, hvor mange dage man har været på arbejdspladsen, og beregne fradraget på baggrund af det, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det er klart, at når vi ikke ved, hvor mange dage man har arbejdet hjemmefra, og man selv skal beregne kørselsfradraget, vil der være større risiko for fejl. Vi vil derfor have ekstra opmærksomhed på fradraget, når vi senere kontrollerer borgernes oplysninger.