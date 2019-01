Her kan man købe peberspray: - Det er jo et våben

Hos Østjysk Våbenhandel kan du nu som 18-årig eller ældre gå ned og købe dig en peberspray. Det skyldes en ny lov, som trådte i kraft 1. januar. En lov, som har delt vandene, og som også bliver set på med skeptiske øjne hos den sikkerhedsansvarlige i butikken i Hedensted.

- Personligt synes jeg, at det er ærgerligt. Jeg er rigtig bange for, at det kan blive misbrugt. Det er jo et våben og skal håndteres som et våben, siger Knud Nielsen, sikkerhedsansvarlig i Østjysk Våbenhandel.

- Men når det så er sagt, kan jeg sagtens se, at det er en tryghed for blandt andet ældre mennesker, der måske er bange for at blive udsat for hjemmerøverier.

Pebersprayen kan købes i flere forskellige våbenhandlere rundt omkring i Danmark. Det kræver nemlig, at man har tilladelse til at sælge våben, før man kan sælge peberspray. Foto: Anders Brohus

Nogle kom kun for at købe sprayen

Hos Østjysk Våbenhandel har det været muligt at købe sprayen siden fredag, og da Ekstra Bladet besøger butikken lørdag formiddag, er der blevet solgt fem styks, hvoraf flere af dem var til personer, som udelukkende kom for at hente en peberspray.

- Det har faktisk været meget typisk kvinder på min alder, som har efterspurgt den her spray, fortæller Knud Nielsen.

Se også: Nu er det lovligt: 23-årige Maria har bestilt

Peberspray giver ingen varige men, men gør utrolig ondt. Folk, som har prøvet, beskriver det som værende uudholdeligt. Foto: Anders Brohus

Hvad sker der, når du bruger peberspray? Peberspray, også kaldet OC (Oleoresin Capsicum). har været anvendt af politiet i Danmark siden 1. januar 2008 Sprayen indeholder en meget stærk koncentration af chili. En dåse peberspray indeholder omkring to millioner Scoville Heat-units. En stærk, thailandsk ret indeholder typisk 50 til 200 Man anvender sprayen ved at sprøjte mod en persons ansigt fra seks til syv meters afstand Sprayen medfører akutte smerter i øjne og på huden, tåreflåd og flåd fra næsen, vanskeligheder med vejrtrækningen, ubehag samt ufrivillig blinken med eller lukning af øjnene Virkningen af peberspray fortager sig i løbet af nogle timer og efterlader ingen varige mén Vand reducerer eller fjerner generelt virkningen hurtigt

Skal håndteres som våben

Hos Østjysk Våbenhandel er det vigtigt for Knud Nielsen, at medarbejderne tydeligt gør opmærksom på, hvordan sprayen skal håndteres, hver gang de sælger en. Derfor har han også lavet en seddel, hvor der står opremset, hvad de skal huske at sige.

- Der står blandt andet, at den kun må bruges i eget hjem, den skal opbevares forsvarligt og sikkert, og hvis den bruges på offentlige områder, er bøden minimum 3000 kroner.

Når man som våbenbutik skal have tilladelse til at sælge sprayen, gælder der også de samme regler som ved andre skydevåben.

- Først og fremmest skal man jo have tilladelse til at sælge våben. Det har vi jo her, så for at vi kan få pebersprayen ind, skal vi have en importtilladelse fra politiet til, at vi må importere sprayen fra en bestemt forhandler. Det hele blevet behandlet, som var det for eksempel et haglgevær.

Og hvis du er så uheldig at få peberspray på dig, har Knud Nielsen kun et godt råd:

- Det eneste, du kan gøre, at bruge vand, vand og vand.

Se også: Politiforbundet frygter nye regler for peberspray

Deler vandene

Der er delte meninger om den nye omdiskuterede peberspray. Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, har i flere år arbejdet for, at peberspray skal gøres lovligt i Danmark.

- Jeg synes, det er fornuftigt, at hvis man bliver forsøgt voldtaget, har man selvfølgelig mulighed for at pacificere den eller de gerningsmænd, som vil gøre én fortræd. Det er fuldstændig rimeligt, sagde Peter Kofod, der er retsordfører for partiet, til TV2.

I den modsatte groft finder man forbundsformand Claus Oxfeldt, der over for DR peger på, at en peberspray er et våben, som kræver uddannelse og træning at benytte.

- Det er ikke bare lige at ramme en gerningsmand, som ikke typisk står stille. At ramme ham i øjnene kræver noget træning. Det kræver også, at man ved, hvad man skal gøre, når og hvis man har ramt pågældende, siger Claus Oxfeldt.

Politifolk får tre timers uddannelse i brug af peberspray. Men de nye våbenregler stiller ingen krav til uddannelse af private. Det kan ifølge Oxfeldt ende galt.

- Der er en risiko for, at det her bliver en optrapning. En optrapning af vold, og at vi kan stå i nogle situationer med nogle forurettede, der bliver lemlæstede mere, end de ellers ville blive, siger politiformanden.

Hvad siger jægerne?

Sådan en lørdag formiddag er mange jægere er kommet for at handle i butikken i Hedensted. Hvis man spørger dem, hvad de synes om den nye lov, er svarene lidt blandede.

Lars Tinglef, 49 år

- Loven har jeg som sådan ikke noget imod, men jeg synes, at det er rigtig fint, at man kun må bruge det hjemme. Jo flere våben på gaden, jo værre.

- Jeg kunne ikke selv finde på at købe en. Faktisk overhovedet ikke. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge den til.

Foto: Anders Brohus

Chris Andersen, 27 år

- Jeg var slet ikke klar over, at det var blevet lovligt. Det er overhovedet ikke noget, jeg lige selv har tænkt over, om jeg vil have - det tror jeg egentlig ikke, at jeg har lyst til. Jeg kan godt være lidt bange for, at det bliver misbrugt uden for hjemmet.

Foto: Anders Brohus

Torben Kjelsmark, 45 år

- Jeg synes, at det er fint, at det er blevet lovligt. Og jeg synes også, at det er rigtig fint, at man kun må bruge den inden for hjemmets fire vægge. Det er supergodt for de ældre, som måske er utrygge, når de er alene i deres hjem.

- Jeg kunne dog ikke finde på at købe en selv. Min datter er 18, og jeg ved, at hun heller ikke har interesse i at have en.

Foto: Anders Brohus

Ejner Brodersen, 42 år

- Jeg synes, det er en fin lov, men den skal ikke misbruges. Dog synes jeg, at det er åndssvagt, at man ikke må bruge den til selvforsvar uden for hjemmet. Det er jo der, de fleste overfald sker.

- Jeg har ikke lige tænkt mig at købe en selv, men når mine børn bliver store nok og skal til at rende i byen, kunne jeg måske godt finde på at købe en til dem.