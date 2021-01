Her kan sneen falde

Der er gode muligheder for snevejr flere steder i Jylland. I den anden ende af skalaen vil der i københavnsområdet være overvejende solrigt, siger DMI

Mandag vil der stedvis være gode muligheder for at se sneen dale ned fra himmelen.

Det fortæller vagtchef ved DMI Lars Henriksen til Ekstra Bladet.

- Vi har sne i vores udsigter. Det er jo, fordi det er rigtig kold luft, der blæser ned over os fra nordøst. Det betyder, at der dannes nogle byger over det relativt varme vand.

- I aftentimerne vil de her byger være med regn og slud, men i løbet af i nat og i morgen tror jeg, at de fleste steder, hvor der kommer en byge, så vil det være som sne, siger han.

Sol og sne

Det er ikke hele landet, der vil opleve de frosne dråber fra himmelen. Ifølge DMI vil Nordøst - og Vestjylland, Falster, Lolland og Bornholm have gode muligheder for at opleve sne mandag.

- Det er lokalt sne. Det ser man typisk i den her vejrsituation. Sådan er det bare, når det er bygepræget.

- Så er der nogle steder, hvor det vil drysse ned en relativ stor del af dagen, mens man andre steder slet ikke ser skyggen af noget sne, siger Lars Henriksen.

Mens de i Jylland kan glæde sig over mulig sne, har de i københavnsområdet længere udsigter til sne, fortæller Lars Henriksen.

- Nordøstsjælland og københavnsområdet tror jeg får en flot dag med tørt vejr og pænt med sol, mens man andre steder nærmest ikke ser solen, og vil få periodevis drys fra ovnen, siger han.

'Vinterligt'

Der er kolde dage i vente for hele landet. Ifølge DMI vil dagtemperaturerne ligge fra frysepunktet til tre graders varme, mens nætterne bliver bidende kolde.

- Her i nat kommer vi ned i to til tre graders frost, hvor det bliver koldest. Så det er sådan vinterligt.

- Så kommer der noget nedbør ned fra himmelen i morgen, er sandsynligheden ret stor for, at det er sne, der kommer ned, men det vil ikke være alle steder, siger Lars Henriksen.

