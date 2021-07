Her kan temperaturen ramme 30 grader

Den danske sommer fortsætter med at vise sig fra sin bedste side. Termometeret kan således snige sig over 30 grader flere steder i landet i løbet af torsdagen.

Det meddeler DMI.

- Vi har nord- og nordvestenvind, så vestkysten får ikke 30 grader. Men det bliver varmt i hele Danmark, siger Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Torsdag bliver endnu en dag med god grund til en tur i bølgerne. (Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup)

De varmeste temperaturer forventer DMI til gengæld at se i den østlige halvdel af Jylland, på Fyn og på store dele af Sjælland.

- Vi får i hvert fald over 25 grader, siger Trine Pedersen.

Dermed venter endnu en sommerdag i Danmark. Onsdag var temperaturen ikke under 28 grader på tværs af landet, oplyser DMI's vagthavende meteorolog.

Men selvom varmen bliver hængende, er der også risiko for både regn- og tordenbyger op ad dagen.

- Der ligger et lavtryk over Sydtyskland, og det er en udløber af det, der slynges op over Danmark. Det betyder, at vi kan få regn i Sønderjylland, over det fynske øhav, Sydsjælland, Lolland-Falster og måske også Bornholm, fortæller Trine Pedersen.

Der er størst risiko for regn og torden hen på eftermiddagen.