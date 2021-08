Her kan vi få 25 grader i dag

I store dele af landet bliver det i dag muligt at få luftet solbriller og sandaler, når sommeren for en kort stund vender tilbage efter en våd og grå periode.

- I den sydlige og østlige del af landet - på øerne og i Sønderjylland - kan vi stedvist nå op på 25 grader, fortæller Jesper Eriksen, meteorolog hos DMI.

Den typiske temperatur bliver dog de fleste steder mellem 20 og 23 grader.

- Men det bliver sommerligt med dejlige behagelige temperaturer, siger Jesper Eriksen.

Stedvist kan termometeret i løbet af torsdagen snige sig op på ægte sommervejr i form af 25 grader. Foto: Finn Fransen/Ritzau Scanpix

Under 20 grader i nordvest

Befinder man sig i den nordvestlige del af Danmark, skal man dog se langt efter både solskin og de helt lune temperaturer.

- Her holder temperaturen sig formentlig under 20 grader, og skyerne vil være dominerende, siger meteorologen.

Skyerne vil også være at spotte i resten af landet, men til gengæld kommer det ikke til at blæse. Så har man en fridag, ville en tur til stranden ikke være en helt fjern idé.

- Man kan sagtens tage en tur i vandet, siger Jesper Eriksen.

Mulighed for stjerneskud

Når natten falder på, bliver der klart vejr de fleste steder - og det betyder, at der er god mulighed for at få sig et flot syn, når meteorsværmen Perseiderne dekorerer himlen med tusindvis af stjerneskud.

- Stedvis kan der dog komme perioder med skyet vejr og risiko for lokale tågebanker - især i Jylland, skriver DMI i en kommentar.

De bedste vilkår for stjernekigning er mørke, så vil man se stjerneskud, er det bedst at tage væk fra byerne. Blikket skal vendes mod stjernebilledet Perseus, for det er her, de fleste stjerneskud vil vise sig.