Her kollapser gletsjeren

Det var en længe ventet hændelse, som endelig indtraf, da en stor del Tourtemagne-gletsjeren i de schweiziske Valais-alper torsdag kollapsede, skriver schweiziske RTS.

En klatre- og bjergbestigningsinstruktør var på pletten, da kollapset indtraf i cirka 2650 meters højde, og fik derfor foreviget hvordan tonsvis af is og smeltevand ruller ned ad bjergsiden.

Ifølge Reuters plejede området at være dækket af et tykt lag is, men i løbet af de sidste mange år er det lag blevet tyndere og tyndere. Alligevel er han hos MeteoSuisse, det schweiziske svar på DMI, tøvende med at pege på klimaforandringer og global opvarmning som årsagen.

- Der er altid et element af tilfældighed, når den slags fænomener forekommer, fortæller meteorolog ved MeteoSuisse Marianne Giroud Gaillard til RTS.

- Men vores målinger viser ikke desto mindre, at 2020 som helhed indtil videre er det varmeste år nogensinde målt. Det er et ekstremt varmt år, selvom den første hedebølge først kom i juli. Man kan nemt få en mistanke om, at gletsjere lider under den slags temperaturer, lyder det.

Tidligere på året blev der målt den højeste temperatur nogensinde på Antarktis, da brasilianske forskere på øen Seymour Island målte 20,75 grader. Her kan du se hvordan det får store gletsjere til at smelte. Video: Reuters via Ritzau Scanpix

