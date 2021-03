Her kommer de hjemløse på firestjernet hotel

Mangel på turister har fået hoteller i Prag til at åbne dørene for coronaramte hjemløse

Under normale omstændigheder har hotellerne i Tjekkiets hovedstad, Prag, ingen problemer med at få besøgende nærmest uanset årstiden.

Men siden coronapandemiens start har det, ligesom i resten af verden, været en væsentligt større udfordring at få hotelværelserne fyldt op.

Derfor har tre af hotellerne nu taget et usædvanligt skridt for at give deres bidrag i landet, der lige nu er det hårdest ramte i verden målt på antallet af bekræftede smittede i forhold til befolkningstallet.

Således har de valgt at invitere byens coronaramte hjemløse indenfor, da de ikke har andre steder at opholde sig, når de skal i isolation. Tilbuddet gælder de hjemløse, der enten selv er smittet eller er i karantæne, fordi de er nær kontakt med en smittet. Initiativet bliver støttet økonomisk af byen.

Det skriver nyhedsbureuaet AFP.

Foto: Michal Cizek/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke alvorlige tilfælde

Et af de hoteller, der har åbnet dørene for de hjemløse, er det firestjernede hotel King Charles Boutique Hotel, der ligger nær Vyšehrad-slottet i byen.

På hotellet er der omkring 60 senge, og indtil videre har der været omkring 300 gæster, fortæller Ludmila Tomesova, der er souschef for Prags socialforvaltning, der står bag initiativet.

- Vi tager imod personer med milde covid-19-symptomer, for vi er en humanitær ydelse, ikke et hospital, så vi har ikke en læge her. Men når der er alvorlige tilfælde, når sygdommen udvikler sig, kontakter vi et hospital og beder om en forflytning, siger hun til AFP.

Foto: Michal Cizek/AFP/Ritzau Scanpix

Tjekkiet overvejer obligatorisk test hos virksomheder

Tjekkiet har på det seneste været særdeles hårdt ramt af coronapandemien, og hvor en række andre lande i Europa er begyndt så småt at tænke i genåbning, har landet for nylig været nødt til at iværksætte en ny hård nedlukning.

Værste i verden

Selvom tallene nu er på vej ned, har der den seneste uge flere gange været registreret mere end 15.000 smittede på en enkelt dag i landet med godt 10,5 millioner indbyggere. Det vil altså sige næsten 150 smittede per 100.000 indbyggere på én dag. Det er i skrivende stund det højeste tal i verden.

Landets hospitaler har da også været så pressede, så det flere steder har været nødvendigt at rykke patienter fra fyldte hospitaler til andre, mens Tjekkiet har bedt nabolandende Tyskland, Schweiz og Polen om hjælp til at håndtere de mange patienter.

Ifølge CNN er en af hovedårsagerne til, at landet er så hårdt ramt, at regeringen har tøvet med at indføre nye tiltag før det var for sent. Eksempelvis har man først lavet nye tiltag, når hospitalerne var ved at være overbelastet, hvormed man ikke har taget højde for den forsinkelse, der er i indlæggelsestallene i forhold til smittetallene, hvorfor nye restriktioner altså først kan ses på indlæggelsestallene efter nogle uger.

Den tjekkiske regering har da også tidligere erkendt, at man har begået fejl i håndteringen af pandemien.