Her kommer de pensionerede cirkus-elefanter på græs

Elefanterne Lara, Djungla, Jenny og Ramboline har indtaget maneger og scener verden over.

Lørdag har de indtaget, hvad der bliver den sidste store scene, nemlig Elefantsletten i Knuthenborg Safaripark. Her kan de boltre sig på åbne vidder på størrelse med 21 fodboldbaner.

Porten til det 140.000 kvadratmeter store udeområde blev åbnet klokken 11, og ifølge Lolland-Falsters Folketidende og TV2 Øst foregik det i ro og mag.

Til deres dages ende

Elefanterne var en smule tøvende, men der gik ikke længe, før de vovede sig længere ud på sletten.

- Jeg kan slet ikke beskrive, hvor glad jeg er nu, hvor jeg efter mange års kamp kan se Ramboline, Jenny, Lara og Djungla dér, hvor de hører hjemme i de bedste omgivelser. Det var noget helt særligt at opleve, hvordan de fire elefanter reagerede, da de endelig blev lukket på græs. Nu skal de bare være elefanter til deres dages ende, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

På Elefantsletten kan danskerne opleve elefanterne plaske i vand, sandbade, vandbade og vandre omkring på de store vidder. Gæster kan køre eller gå rundt om hele anlægget med frit udsyn.

- Vi er så glade for, at vi endelig har åbnet dørene for danskerne. Vi har glæder os helt vildt til at byde Danmark indenfor for at opleve resultatet af to års arbejde. I dag er derfor en helt særlig dag. Gæsterne har også været meget glade, fortæller Christoffer Knuth, direktør i Knuthenborg Safaripark.