Her kommer der masser af regn i morgen

Så er der godt nyt til jyske haveejere med en gul græsplæne.

I morgen søndag fra om eftermiddagen kan der nemlig i det meste af Jylland falde mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer.

- Vi har et lavtryk og meget ustabil fugtig luft, der bevæger sig op over Jylland fra sydøst. Det bliver bygeagtigt regnvejr, som modsat skybryd falder over en ret lang periode, siger DMI's vagtchef Dan Nilsvall.

Dermed forventes jord og afgrøder at kunne absorbere vandet. Alligevel kan lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter blive oversvømmet, advarer DMI.

I resten af landet ventes der 'kun' at falde op til cirka 10 millimeter på seks timer.

Nedbøren ventes at stoppe i løbet af aftenen, først over den sydlige del af Jylland, og omkring midnat ventes nedbøren at have passeret Jylland.

Så er du til sol og tørre udendørsaktiviteter, handler det om at nyde vejret i dag lørdag. For i den kommende uge bliver vejret mere ustabilt og fugtigt.

Selv om det har været en ret fin sommer hidtil, har der jævnligt været byger som dem, der rammer i morgen - til glæde for landmændene, som de fleste steder forudser en fin høst.