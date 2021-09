Her kommer du billigst på Michelin-restaurant

Fra dyrest til billigst: Prisforskel på danske Michelin-restauranter.

- Geranium: 18.800 kr. for aftenmenu og den dyreste vinmenu. 1800 kr. for den billigste frokostmenu. (Tre stjerner)

- Alchemist: 15.000 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 3500 kr. for aftenmenu og billigste vinmenu. (To stjerner)

- Lyst: 8800 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 2300 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Jordnær: 6300 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 2700 kr. for aftenmenu alene. (To stjerner)

- Kong Hans Kælder: 5200 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 1700 kr. for aftenmenu alene. (To stjerner)

- Noma: 4600 kr. for aftenmenu og vin. 2800 kr. for aftenmenu alene. (Tre stjerner)

- AOC: 4500 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 2500 kr. for aftenmenu alene. (To Stjerner)

- Gastromé: 4300 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 900 kr. for billigste aftenmenu alene. (En stjerne)

- Kadeau: 4200 kr. for aftenmenu og vinmenu. 2500 kr. for aftenmenu alene. (To Stjerner)

- Ti trin ned: 4000 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 1450 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Søllerød Kro: 3995 kr. for dyreste aften signaturmenu og dyreste vinmenu. 1195 kr. for billigste signaturmenu uden vin. (En stjerne)

- Henne Kirkeby Kro: 3895 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 625 kr. for frokostmenu uden vin. (To Stjerner)

- The Samuel: 3700 kr. for aftenmenu og vinmenu. 2000 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Restaurant Frederikshøj: 3500 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 2000 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Frederiksminde: 3400 kr. for aftenmenu og vinmenu. 1900 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Koks: 3300 kr. for aftenmenu og vinmenu. 1900 kr. for aftenmenu alene. (To stjerner)

- Syttende: 3290 kr. for aftenmenu og vinmenu. 1795 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Kadeau Bornholm: 3200 kr. for aftenmenu og vinmenu. 1950 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Dragsholm Slot: 3000 kr. for aftenmenu og vinmenu. 1600 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Domestic: 3000 kr. for dyreste aftenmenu og dyreste vinmenu. 650 kr. for billigste frokostmenu. (En stjerne)

- Alouette: 2690 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 995 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Substans: 2500 kr. for aftenmenu og drikkemenu. 700 kr. for billigste frokostmenu. (En stjerne)

- MeMu: 2200 kr. for aftenmenu og vinmenu. 1250 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Kokkeriet: 2200 kr. for dyreste aftenmenu og dyreste vinmenu. 900 kr. for den billigste aftenmenu uden vin. (En stjerne)

- Kiin Kiin: 2100 kr. for aftenmenu og dyreste vinmenu. 1150 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Formel B: 1600 kr. for aftenmenu og vinmenu. 850 kr. for aftenmenu alene. (En stjerne)

- Marchal: ingen sammensat menu. (En stjerne)