Her kommer solen - og her kommer regn og blæst

Pak en paraply med i tasken. For der venter ikke lutter lun vind og solskin i den weekend, som står for døren.

Sådan lyder den lidt kedelige melding fra Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det vejr, vi har haft i ugens løb, fortsætter ind i weekenden, hvor jeg kan melde om ustadigt vejr både i dag, lørdag og søndag, siger hun tidligt fredag morgen.

Der er nemlig flere vejrsystemer, der kæmper om pladsen over Danmark.

Således vil der i løbet af fredagen komme et frontsystem fra Nordsøen ind over landet fra øst, og det betyder byger, grå skyer og blæsevejr i det meste af landet.

Det varer ved det meste af dagen og fortsætter vel ud på aftentimerne. Dagen igennem er vinden tiltagende og jævn til hård fra sydvest. Det kan blive til kuling ved vestkysten.

Det klarer dog op natten til lørdag. Dagen igennem ligger temperaturerne mellem 13 og 18 grader.

- Det er dog kun i de helt østlige egne, og formodentlig kun på Bornholm, at vi kommer helt op på 18 grader. Forvent køligere vejr, lyder det fra den vagthavende meteorolog.

Torden og byger

Lørdag domineres vejret af et lavtryk, der placerer sig lige over kongeriget - dermed bliver der modsat fredag meget lidt blæst.

- Det kommer givetvis til at føles mere behageligt, men temperaturerne vil stadig kun være mellem 15 og 18 grader, siger Anja Bodholdt.

Det suppleres med perioder med sol, men man kan ikke se sig helt fri for lokale byger, der kan være med torden.

Natten til søndag giver det relativt klare vejr en kølig nat. I det meste af landet kan det blive helt ned til fem grader.

Søndag bliver mere uforudsigelig. Så der bør man forvente en blandet landhandel, lyder det.

- Der kommer et lavtryk sydfra, og den slags driller vores prognoser. Men det giver ustadigt vejr særligt i den sydlige del af landet, siger Anja Bodholdt.

Groft sagt deler lavtrykket landet i to. Vest for Storebælt er der gode chancer for sol og lunere vejr, mens det øst for Danmark ser mere gråt og blæsende ud.

- Men det er svært at sige, helt nøjagtigt hvor linjen lægger sig.

Weekenden bliver desuden startskuddet på en periode, hvor vejret generelt bliver mere ustadigt, tilføjer Anja Bodholdt.

- Den næste uges tid er vejret i samme dur, som det vi ser nu. Der er ikke nogen løvfaldssommer lige om hjørnet, desværre.