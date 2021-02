Her koster en indkøbstur ti dages isolation

Tager man en tur syd for grænsen for at gøre sin dagligvareindkøb, vil man samtidig blive ramt af myndighedernes nye isolationskrav på ti dage for indrejse til Danmark.

Det bekræfter Rigspolitiet over for Ekstra Bladet.

'Generelt kan vi sige, at danske statsborgere altid vil kunne indrejse i Danmark. De er derfor ikke omfattet af kravene om at kunne fremvise en negativ covid-19 test for at kunne indrejse.

Efter indrejse vil de derimod være omfattet af bekendtgørelsen om test og isolation og skal derfor som udgangspunkt gå i isolation og lade sig teste indenfor 24 timer efter indrejse (ved indrejse med fly skal de imidlertid testes i lufthavnen). Der er dog i bekendtgørelsen en række undtagelser, som betyder, at der for den enkelte borger kan være særlige regler om test og isolation.'

Grænsehandel er ikke undtaget af isolationskravet, så man skal isolere sig, hvis man tager ned og handler.

Mandag meldte Justitsministeriet ud, at man vil stramme reglerne for at undgå spredning af coronamutationen B 1.351, den sydafrikanske variant.

Frustreret Formand: - Alle har lyst til at skrive til Mette F.

Undtagelser

Der er enkelte undtagelser for danskere, der har arbejde, skal levere en tjenesteydelse, besøge en nærtstående eller har bopæl i grænselandet. De skal dog kunne fremvise en negativ test, der er højst 72 timer gammel.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger i en pressemeddelelse om stramingen:

'Det er vigtigt, at folk, der bor og arbejder i grænselandet, kan krydse grænsen, og det har regeringen forståelse for. Men det er også vigtigt at beskytte Danmark mod virusvarianter, der kan skabe større usikkerhed i epidemien. Derfor er det nødvendigt at skærpe kravene om test for personer, der bevæger sig i grænselandet.'

Det er muligt at bryde sin isolation på ti dage, såfremt at man er testet negativ for coronavirus på fjerdedagen.

Corona-lukket: Vi aner ikke, om vi skal gå til højre eller venstre

Trods nedlukning: Her flyder øllet

Hus Forbi: Vi bliver misbrugt af Men In Black