Her letter verdens største fly

Med en kampvægt på mere end 226 tons og et vingefang på absurde 117 meter gik verdens største fly til dato lørdag i luften klokken 19 dansk tid fra luftbasen 'Mojave Air and Space Port' i Californien.

Selskabet bag flyet med de to skrog er raketproducenten Stratolauch, som har designet den monstrøse maskine at flyve i en højde på ti kilometer, hvor meningen er, at den skal affyre raketter, som skal gå i kredsløb omkring jorden.

Artiklen fortsætter under tweetet ...



Det var dog ikke planen med dagens flyvning, da man blot skulle teste flyets funktionsdygtighed i 150 minutter. Det viste sig at blive en succesfuld en af slagsen, hvilket Stratolauch' CEO Jean Floyd selvsagt var begejstret for.

- Personligt var det et følelsesmæssigt øjeblik for mig at se denne majestætiske fugl flyve, udtalte han efter landingen.

Artiklen fortsætter under tweetet ...



Landing video is live! Stratolaunch First Landing - April 13, 2019 https://t.co/pmRYeGOxQW — Jack Beyer (@thejackbeyer) 13. april 2019

At dagens testflyvning forløb gnidningsfrit blev bekræftet af testpiloten Evan Thomas.

- Flyvningen i sig selv var glat, hvilket er præcis det, du vil have, at en første flyvning skal være. Den fløj som i simulatoren, og som vi forudsagde, lød det fra testpiloten.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Dagens testflyvning var en succes. Foto: Gene Blevins/Ritzau Scanpix

Succesflyvningen kommer blot få måneder efter, at Stratolauch' stifter og Microsoft-medstifter Paul Allen afgik ved døden. Han døde i oktober i en alder af blot 65 år efter at have været ramt af lymfekræft siden 1983.

Allen efterlod sig en formue på mellem 80 og 100 milliarder kroner, som gik til velgørenhed.

- Uden tvivl ville han have været usædvanligt stolt over at se sit fly på vingerne. Selvom han ikke var her i dag, hviskede jeg 'tak', sagde Jean Floyd.