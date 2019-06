Her lever de med udviste kriminelle

- Du er ikke velkommen her mere, forstår du det, spørger en politibetjent en ung mand, som han lige har eskorteret ud af Fakta. Den unge mand nikker og løber sin vej.

Vi er i Fakta i den midtjyske by Bording, som ligger seks kilometer fra Udrejsecenter Kærshovedgård, der huser udviste kriminelle, folk på tålt ophold og afviste asylansøgere. Her bor den unge mand også.

En beboer fra Udrejsecenter Kærshovedgård bliver fulgt af af Fakta i Bording af politiet. Foto: René Schütze

Få minutter tidligere trådte Ekstra Bladets udsendte ind i butikken, og i samme sekund blev den unge mand pågrebet og tilbageholdt af butikschefen og en kunde, mens en kvinde ringede efter politiet.

- Velkommen til Bording, griner butikschef René Hagelskjær, 39, og slår ud med armene.

- Er det her hverdag for jer?

- Ja, desværre. Vi har masser af butikstyverier, og sommerhalvåret er altid det værste. De kommer mere ind til byen, når der er godt vejr, forklarer René.

Butikschef i Fakta i Bording, René Hagelskjær, oplever mange problemer med butikstyveri. Foto: René Schütze

Det er småting som drikkevarer, slik og is, som butikschefen mener,nogle af Kærshovedgårds beboere stjæler.

- CocaCola er de rigtigt glade for. Og øl, som ham der også tog, siger han.

- Så må de jo blive, hvor de er

Nyheden om politikernes beslutning om at droppe Lindholm som de udvistes ø, bliver modtaget med blandede følelser blandt butikkens kunder.

- Så må de jo blive, hvor de er. Vi har vel ikke noget valg. Men jeg synes, de skal sendes hjem, når de ikke må være her. Det kan jeg ikke forstå, at man ikke kan, siger pensionist Ingrid Kruse, 73.

Ingrid Kruse, 73. Foto: René Schütze

For 32-årige Claus Boo Jensen, der er gulvlægger, betyder det ikke det store, om de udviste kriminelle bor på en ø ud for Sjælland eller få kilometer fra hans egen bopæl her i Bording.

- Jeg synes ikke, vi lægger så meget mærke til det mere. Det gjorde vi en periode, men det er blevet godt igen, fortæller han.

Claus Boo Jensen, 32. Foto: René Schütze

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Alle tænker, jeg er kriminel, fordi jeg kommer herfra

Ude på landet i Midtjylland ligger Udrejsecenter Kærshovedgård omgivet af skov og marker. Her går ingen offentlig transport, og der er seks kilometer til fods eller på cykel til den nærmeste by Bording.

Beboerne skal gennem en sluse for at komme ind og ud. Foran den møder Ekstra Bladets udsendte Sadredin Moosavi, 55, og Mina, der ikke vil have sit efternavn frem.

De er begge kristne, fra Iran og har fået afslag på asyl.

- Jeg forstår ikke hvorfor, jeg skal bo her i stedet for at arbejde og betale skat til Danmark, siger Mina, mens Sadredin understreger, at ingen af dem tør at rejse hjem.

Sadredin Moosavi, 55, har boet i Danmark i 14 år. Foto: René Schütze

- Vi er konverteret til kristendommen, det bryder Iran sig ikke om. Vi kan ikke tage tilbage. Jeg har været her i 14 år. Iran er min mor og Danmark er min far. Men hvor skal man tage hen, når hverken ens mor eller far vil have en, spørger han.

Han bryder sig ikke om at bo samme sted som de udviste kriminelle, der opholder sig på Kærshovedgård efter de har afsonet deres fængselstraf. Derfor er han ked af, at de alligevel ikke skal flyttes til øen Lindholm.

- Det er ikke godt, når normale folk skal bo sammen med kriminelle. Alle tænker, jeg er kriminel, fordi jeg kommer herfra.