Her må du lovligt have hårde stoffer på dig

I den canadiske provins British Columbia skal et forsøg komme narkotika-relaterede dødsfald til livs. Derfor bliver det snart lovligt at bære små mængder af hårde stoffer på sig i området

Kokain, MDMA, methamfetamin, heroin og fentanyl.

Disse narkotika bliver fra januar 2023 lovlige at have på sig i små mængder, hvis du bor i den canadiske provins British Columbia.

Provinsen vil komme narkotika-relaterede dødsfald til livs ved at indføre et eksperiment, der skal afkriminalisere hårde stoffer. Det vil gælde i en prøveperiode på tre år, skriver mediet Vice.

Det betyder, at folk over 18 år må bære op til 2,5 gram af ovenstående narkotika uden at få det konfiskeret eller risikere bøde- eller fængselsstraf.

Dog er det med forbehold. For det vil stadig være ulovligt at sælge, producere og distribuere stofferne. Og så vil det være forbudt at slæbe dem med ind på en uddannelsesinstitution og i lufthavnen.

2,5 gram er ikke nok

Tiltaget møder dog kritiske røster, allerede inden det er trådt i kraft.

Fortalerne for narkotika mener, at man bør have mere end 2,5 gram på sig, hvis forsøget skal have den ønskede effekt.

Andre mener, at der er for lang tid til, at forsøget går i gang.

2000 mistede livet sidste år

Det er intet tilfælde, at British Columbia er udvalgt til forsøget.

Provinsen har nemlig den største dødelighed, når det kommer til, folk der dør af en overdosis. Sidste år tog det livet af mere end 2000 mennesker.

Den kedelige statistik skal forsøget prøve at nedbringe:

- Vi gør det for at redde liv, men også for at for at give folk, der tager stoffer, deres værdighed og valg, siger Carolyn Bennett, der er canadisk minister for mental sundhed og afhængighed, til Vice.

Hvis forsøget bliver en succes, kan det meget vel bredes ud til hele Canada.