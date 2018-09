Her må politikere og embedsmænd ikke kramme: - Det har taget overhånd

I Hørsholm Kommune må politikere og embedsmænd ikke kramme. Vi skal tænke over, hvad det er for nogle signaler vi sender, lyder det fra borgmester

Der er grænser for, hvor meget berøring der må udvekles, når embedsmænd og politikere hilser på hinanden. I hvert fald hvis man spørger borgmesteren i Hørsholm Kommune, Morten Slotved (K).

Der er nemlig krammeforbud på kommunens rådhus blandt embedsmænd og politikere.

- Tilbage i 2014 var der en oplevelse blandt politikere om, hvad vi gør i det møde med et kram. Vi blev enige om, at det skulle vendes på et møde, siger Morten Slotved, da Ekstra Bladet møder ham ved Hørsholm Rådhus.

Borgmesteren fik sig dog noget af en overraskelse, da han så sig selv på TV torsdag morgen om emnet. Ifølge Morten Slotved blev krammeforbuddet nemlig indført allerede tilbage i 2014.

- Har I haft en tendens i Hørsholms Kommune, hvor I har krammet uhæmmet meget, eller hvordan skal det forstås?

- Der var nogle situationer, hvor nogle politikere studsede over, at det, at der er nogle, der krammer en del med embedsfolkene, betyder det, at de er så tæt på hinanden, at de får mere politik igennem?

- Der er det vigtigt, at man har nogle signalværdier i, at sådan er det ikke.

Borgmester i Hørsholm Kommune, Morten Slotved (K), har haft travlt med at tale om rådhusets krammepolitik hele torsdag formiddag. Kommunens krammeforbud blandt embedsmænd og politikere vækker opsigt, og kommer i slipsstrømmen på det famøse krav om håndtryk ved tildeling af statsborgerskab. Foto: Morten Slotved

- Hvad er det for et signal et kram sender i modsætning til et håndtryk?

- Det er egentlig bare en henstilling til politikerne om, at vi skal tænke over, hvad det er for nogle signaler, vi sender.

- Har du nogensinde stoppet folk i at give kram her på rådhuset, eller har der været nogle sanktioner for folk, der giver kram?

- Nej. Det her, det er en forståelse. Det er noget om, at vi politikere i mine bestyrelser, vi skal lige tænke os lidt om i forhold til, hvad det er for nogle signaler, vi sender. Det er ren og skær selvjustits. Også hvad det er for en situation, man sætter sin embedsmand i.

- Så der er ingen sanktioner i det her, folk må gerne kramme?

- Nej, jeg henstiller egentlig til at folk lader være med at kramme. At politikerne lader være med at kramme embedsfolkene. Så jeg henstiller til, at de tager den selvjustits. Der er ingen sanktioner i det. Man skal bare tænke sig om, inden man gør det, siger Morten Slotved.

Ekstra Bladets journalist måtte gerne få et kram af borgmester Morten Slotved (K). Han fortæller også, at han gerne giver kram til borgere i sin kommune. Men i arbejdssammenhæng giver han hånd. Foto: Linda Johansen

Hørsholm-borger: - Krammeriet er ved at tage overhånd

Et kram er noget, der deler vandene. Også mellem de Hørsholm-borgere, som Ekstra Bladet møder ved rådhuset.

Zohreh Mobasseri (50) og hendes mand Ahmadi Fereydoun (58) bor begge i Hørsholm. Linda Johansen

Ægteparret Zohreh Mobasseri (50) og Ahmadi Fereydoun (58) forstår ikke, at der skulle være noget problem i at give kram, men de respekterer selvfølgelig, hvis andre mennesker ikke bryder sig om det.

- Ifølge min kultur og tankegang sker der ikke noget ved at give et kram. Men jeg respekterer selvfølgelig, hvis andre ikke vil give kram. Vi giver både hånd og kram, det betyder ikke noget. Det viser venlighed. For andre kan det betyde noget andet, siger Zohreh, der har persiske rødder.

- Jo bedre venner man er, jo mere kan man samarbejde. Og i den sammenhæng mener jeg ikke, der er noget problem i at give kram, supplerer hendes mand, Ahmadi.

- Jeg synes, det er spild af tid og penge at diskutere, at man ikke skal give kram. Vi har rigtig mange vigtige ting i vores samfund. Det her er meget privat og personligt. Politikere med al den løn de får, mener jeg ikke de skal bruge tid på det, siger Zohreh Mobasseri.

Den 79-årige Inga Andersen mener, at krammeriet generelt har taget overhånd. Hun giver dog gerne et kram til Ekstra Bladets journalist. Foto: Linda Johansen

Den 79-årige Inga Andersen forstår godt, at borgmesteren opfordrer embedsmænd og politikere til ikke at kramme. I hvert fald hvis arbejdsrelationen er ny.

- Nu ved jeg ikke, hvor meget de krammer her på rådhuset, men jeg er ved at sige, at det faktisk godt kan blive for meget. Hvis det er første gang, man møder hinanden, så siger man pænt goddag med hånden. Jeg synes faktisk, at krammeriet er ved at tage overhånd, siger Inga Andersen, der er forkvinde for Hjerteforeningen i Hørsholm.

Ole Plesner Davidsen (50) bor i Hørsholm og arbejder som pædagog på et bosted. Foto: Linda Johansen

Den 50-årige Ole Plesner Davidsen kommer ifølge ham selv fra en familie, hvor alle krammer, og han er derfor et rigtigt 'kramme-kysse-menneske', fortæller han.

Derfor er han også uforstående over for, at politikere og embedsmænd ikke må kramme.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man skal indføre en regel om det. Hvis man har lyst til at kramme, skal man gøre det. Og hvis man ikke har lyst, skal man selvfølgelig ikke gøre det. Nå man står over for folk, tror jeg godt, man kan vurdere, om man skal kramme eller ej.

- Men hvis der er nogen, der har haft et problem med det på rådhuset, er det jo fint de tager det op. Jeg kan bare ikke selv se problemet, siger Ole Plesner Davidsen.