Her må uvaccinerede selv betale

Du må selv til lommerne.

Så klar er den nye besked til borgere i Singapore, der ikke er vaccineret og ender med at blive så syge, at det skal indlægges.

Det oplyser landets sundhedsminister Ong Ye Kung på et pressemøde.

- Uvaccinerede mennesker udgør et stort flertal af de mennesker, der har brug for intensiv behandling, og de belaster vores sundhedsvæsen.

- Singapore vil derfor ikke længere betale de medicinske omkostninger for personer, som bevidst har valgt ikke at lade sig vaccinere, sagde On Ye Kung.

Skiftet strategi

Reglerne træder i kraft 8. december og er blevet indført i et forsøg på at få flere vaccineret.

I begyndelsen af coronavirus-pandemien blev det asiatiske land med omtrent lige så mange indbyggere som Danmark hyldet for i store træk at have holdt corona væk.

I sommer skiftede regeringen dog strategi fra nul tolerance til et mere åbent samfund. Det betød, at antallet af smittede steg, og i øjeblikket bliver der registreret over 1000 nye daglige tilfælde.

Det har skabt pres på hospitalerne i landet, selv om 85 procent af landets borgere er vaccineret. Det blandt verdens højeste tilslutning til vaccine-programmet.

8. november blev der registreret 2470 nye smittede og 14 døde i landet.

