Her mister vanvidsbilist styringen

Mange bilister bryder sig ikke om at blive overhalet indenom, og der er også en god grund til, at manøvren ikke er tilladt i alverdens færdselslove. I optagelsen herover kan du nemlig se, hvor galt det kan gå.

Videoen er filmet af filippinske Smily Tangpos, som har delt optagelserne fra sit dashcam på nettet. Hun var på vej over Candaba-viadukten nord for den filippinske hovedstad Manila, da en bilist i en Honda foretog en overhaling indenom.

Føreren af Hondaen drønede over indersporets fartsænkende striber i al for høj fart og mistede efterfølgende kontrollen over bilen, som snurrede rundt og ramte autoværnet.

Ifølge Smily Tangpos slap bilisten dog uden skrammer, og utroligt nok var det også kun Hondaen, der blev beskadiget. Hvad reparation af bilen kommer til at koste, vides ikke.

