Her opfandt Britta projekt: Scorede 12,5 mio. kr.

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den svindeltiltalte Britta Nielsen snød statskassen for millioner af kroner, der egentlig skulle være gået til projekter for socialt udsatte.

Det kom frem i retten tirsdag.

Her fremlagde specialanklager Kia Reumert dokumentation for, at Britta Nielsen i perioden fra 1997 til 2013 fik udbetalt 87 mio. kr. til en række sociale projekter, hun selv havde opfundet.

Specialanklager Kia Reumert gennemgik tirsdag Britta Nielsens forskellige måder at svindle på. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Sådan brugte Britta svindelpengene: Over 30 mio. kr. gik til hestesport

Hjalp sig selv

Et af de projekter var 'Foreningen hjælp til selvhjælp'.

Britta havde i systemerne anført, at det lå på Gammel Køge Landevej nr. 3 i Valby, hvor ATP har en ejendom, der blandt andet huset Movia og Københavns Kommunes Borgercenter for børn og unge med sociale eller psykiske problemer.

På en vindomsust adresse i udkanten af København var Britta Nielsens fiktive projekt ’Foreningen hjælp til selvhjælp’ Foto: Linda Johansen

Projektet nåede i alt at få 12.499.997,50 i støtte, som røg direkte ind på Britta Nielsens konto.

- Men projektet var altså ren fiktion, fastslog Kia Reumert.

Hun forklarede også, at Britta i nogle perioder foretog to overførelser om dagen til sin konto.

Opsigtsvækkende Google-søgninger afsløret

Ændrede metode

Anklageren forklarede også, at Britta i 2012 ændrede metode, hvilket kunne skyldes, at kontrolproceduren med projekterne blev ændret.

I stedet fik Britta Nielsen blandt andet støttemodtagere, herunder kommuner og foreninger, til at overføre overskydende beløb fra et projekt til hendes egen konto. Det er blandt andet gået ud over foreningen Cystisk Fibrose og Københavns og Jammerbugt Kommune.

Det kom også frem, at Britta Nielsen i 2017 var uhyre tæt på at blive opdaget, men en 'feberredning' -som anklager Kia Reumert kaldte det - fik i sidste øjeblik afværget det. Her havde Faaborg Kommune undret sig over et beløb, de ikke mente at have fået, fordi det var udbetalt til Brittas konto. Britta Nielsen klarede dengang frisag ved at få Jammerbugt Kommune til at indsætte et tilsvarende beløb til Faaborg Kommune.

Superbruger Britta

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, at grunden til at det kunne lykkes for Britta at svindle, var, at hun var superbruger i tilskuds- og økonomisystemerne.

Hun kunne derfor tilgå alle fortrolige oplysninger og havde kontrol med både ind- og udbetalinger.

Næste retsmøde i sagen bliver 11. november, hvor Britta Nielsen måske kommer til at blive afhørt. Det var egentlig også meningen tirsdag, men hendes forsvarsadvokat, Nima Nabipour, frarådede det.