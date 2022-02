Her rammer blæsevejret i nat

Endnu en heftig omgang vind kommer til at ramme landet natten til torsdag, og særligt den sydlige del af Danmark har udsigt til en hæsblæsende aften og nat.

DMI har onsdag udsendt et varsel om voldsomt vejr fra onsdag klokken 21. Blandt andet på det sydligste Fyn, Langeland, Lolland og Falster er der varslet stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Frank Nielsen.

- I det område kan vi få hård til stormende kuling og nogle vindstød af stormstyrke henover natten. Det ser ud til, at det klinger af stille og roligt i løbet af i morgen formiddag, fortæller han.

Risiko for væltede træer og løse tagsten

Den kraftige vind skyldes et af flere lavtryk, der i øjeblikket bevæger sig mod Danmark, og også i weekenden kommer vi til at se kraftig vind.

Ifølge Frank Nielsen kan det være en fin idé at tage sine forholdsregler, hvis man bor i de områder, varslingen gælder for.

- Når det blæser oppe i det niveau, er der en risiko for væltede træer og løse tagsten. Og så har det jo regnet meget på det sidste, så jorden er våd, og det kan også være, at det kan påvirke, hvor godt træerne står fast.

- Det er fint at kigge efter, om man har nogen løse genstande stående, og så vil jeg sige, at når det blæser så meget i morgen tidlig, så er det godt at være opmærksom og bevæge sig ud i god tid. Der kan være meget vand på vejen, og der kan ligge grene, der er blæst ned. Det er nok generelt en god idé at sige, at det ikke helt er 'business as usual'.

Mulige restriktioner på broer

Frank Nielsen fortæller også, at det kan være, at der kommer nogle restriktioner på enkelte broer. Dog mener meteorologen ikke, at nattens blæst vil få stor betydning for de store broer som eksempelvis Storebælt, fordi vinden ikke 'går på tværs'.

Dog fortalte DMI tidligere onsdag til Ekstra Bladet, at man skal tjekke vejrudsigten en ekstra gang, hvis man skal krydse Storebælt lørdag. Dér er der nemlig risiko for, at man lukker broen for trafik.

Ud over en varsel om kraftig vind, har DMI ligeledes varslet om høje vandstande omkring Vadehavet. De vil i løbet af natten og torsdag morgen få forholdsvist kraftig højvande.

- Fra Esbjerg og ned mod Højer kan vi godt komme op på mellem 2,5 og 3,5 meter, siger Frank Nielsen.