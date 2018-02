Her rammer kulden hårdt: Den store frygt er, at der er nogen, som dør

Flere steder i landet er der behov for frivillige til at hjælpe hjemløse

Der er akut brug for frivillige, hvis landets herberger skal hjælpe hjemløse med at klare sig igennem den iskolde tid, der venter rundt om hjørnet. Sådan lyder det fra flere afdelinger i Blå Kors.

Situationen er, at der er for få pladser i forhold til efterspørgslen, og oveni det mangler organisationen akut frivillig arbejdskraft.

- Der er akut brug for nattevagter. Vi skal have to nattevagter hver nat, ellers er vi nødt til at lukke, så vi har virkelig brug for frivillige kræfter, siger Aicha Lind, der leder Den Blå Oase på Nørrebro.

Lige nu er der cirka dobbelt så mange inde at spise, som der er plads til om natten:

Mangler soveposer og tøj

- Vi har holdt lodtrækning hver eneste aften. Vi har mellem 80-90 inde og spise hver aften, men vi har kun 40 sovepladser. Vi er rigtigt hårdt pressede. Alle herberger er fuldstændig fyldt op, siger hun.

Også i Aarhus er der brug for hænder:

- Her er situationen den samme. I går måtte jeg sende en videre. Vi har 20 pladser. Men der kan godt komme 26-27 gæster, siger Tabita Jørgensen, der er leder af Aarhus Vinterherberg i Aarhus.

Hvis folk vil hjælpe, er de samtidig meget velkommen til at komme forbi med sovposer og tøj, siger Tabita Jørgensen:

- Der er personale fra 20.30 til 7.30, og i den periode er folk meget velkommen til at komme med mad, ellers hvis de har soveposer, sokker, jakker eller sko i overskud. Det er især sko i størrelse 41, 42 og 43, vi har brug for, siger hun.

I dag er der omkring 6500 hjemløse, fortæller Ask Svejstrup, sekretariatsleder i Sand - de hjemløses landsorganisation, og det er en markant stigning siden 2009, hvor tallet var omkring 5000 hjemløse. Derfor mener han, at kommunerne bør få gjort noget ved problemet og få åbnet flere tilbud, så folk kan komme ud af hjemløsheden:

Pilen peger på kommunerne

- Ambitionsniveauet er, at der ikke er nogen, som skal dø, men den store frygt er, at der er nogen, som dør. Pilen peger på kommunerne, der skal sikre, at folk kan få et ordentligt tilbud. Disse nødovernatninger er fine nok, men det er det lange, seje træk, der skal til. Folk skal ud af hjemløsheden, siger han.

Hvis du ønsker at blive frivillig i Blå Kors, kan du tilmelde dig her.