Her rammer løbsk kinesisk rumraket

Sandsynligvis får man ikke den kinesiske rumraket Long March 5B i hovedet, når den forventeligt rammer jorden i løbet af det kommende døgn.

Ifølge EU's rumovervågningsprogram (EUSST) forventes det, at raketten rammer jorden et sted mellem klokken 18.30 lørdag aften dansk tid og klokken 7.30 søndag morgen.

EUSST forudsiger samtidig, at risikoen for alvorlig skade på mennesker er lille, idet man forventer, at raketten styrter ned over havet eller i ubeboede områder.

De kinesiske myndigheder vurderer selv, at det meste af rumraketten sandsynligvis når at brænde op i atmosfæren, før den rammer jorden.

Mistet kontrollen

Det var en glædens dag i Kina, da man 29. april sendte den gigantisk 21 tons stor rumraket ud i rummet.

Her skulle den levere materialer til Kinas første rumstation, der er under kontruktion. Den mission lykkedes også, men efterfølgende har kineserne mistet kontrollen med Long March 5B-raketten.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Kineserne har dog ikke selv bekræftet, at de har mistet kontrollen med rumraketten.

Sket før

Det er før sket, at Kina har mistet kontrollen med en kæmperaket i rummet.

I maj 2020 styrtede metalrester fra en anden Long March 5B-raket ned i flere bygninger i Elfenbenskysten. Ingen kom dog til skade.

Professor John Leif Jørgensen fra DTU Space har tidligere vurderet over for Ekstra Bladet, at der kan være tale om et hemmeligt rumeksperiment fra kinesisk side.