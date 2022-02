Her rammer nyt blæsevejr

Det er ofte en blæsende fornøjelse at bo i Vestjylland, og natten til onsdag bliver ingen undtagelse.

Vagthavende meteorolog hos DMI Frank Nielsen fortæller, at der flere steder i landet vil være tale om hård kuling, og at det vestlige Jylland er dem, der er i størst risiko for at se stormlignende forhold - men formentlig bliver det, hvad han kalder stormende kuling i vindstødene.

Dog kommer man ingen steder til at opleve storm som i weekenden.

- Hvis man nogen steder skulle komme op på storm i vindstødene, så er det lige i 'den tynde ende af storm', fortæller Frank Nielsen.

- Der, hvor det kommer til at blæse, er i den del af landet, hvor - som jeg plejer at sige - det er der, det altid blæser. På den måde forstået, at det bliver en blæsende aften og nat, men det er primært i Vestjylland, hvor det notorisk altid blæser mest, så det er ikke noget, der kommer til at betyde det store for landet.

Alligevel har Vejdirektoratet tirsdag først på aftenen meldt ud, at vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over Vejlefjordbroen, ligesom der på Storebæltsbroen varsles om kraftig vind, der kan påvirke kørslen.

Og det giver ifølge Frank Nielsen fin mening, at man er særligt opmærksom på blæsevejret, når det kommer til broer.

- Der er vindstød op til i hvert fald hård kuling mange steder, og det er jo i det interval op til 20 meter i sekundet. Og det giver jo som regel nogle restriktioner på broerne. Det er som regel de høje, lette køretøjer som campingvogne og lastbiler med let last, hvor man skal være opmærksom på broerne, siger den vagthavende meteorolog og afslutter:

- Det er jo blæsevejr, og det er ikke specielt godt vejr. Men vi skal ikke helt op på den store klinge.

Den kraftige vind på Vejlefjordbroen forventes at aftage onsdag morgen.