Her rammer sen-sommeren

Det bliver en dag med blandet vejr over landet.

DMI oplyser onsdag, at morgenen begynder pænt med solskin for det fleste, men senere op ad formiddagen vil nogle få regn og byger.

Til gengæld kan danskere i de nordvestlige egne af Jylland opleve både sol og forholdsvis høje temperaturer hele dagen.

Her vil temperaturen snige sig over 20 grader i løbet af dagen. Den vil generelt ligge på mellem 16 og 21 grader for hele landet, melder vejrtjenesten.

Bornholmerne går en kedelig vejrdag i møde, skriver DMI på Twitter.

'Skyer mod øst og især Bornholm får regn og byger', lyder det.

I løbet af natten falder temperaturen, hvilket giver en relativ kold torsdag morgen, skriver DMI afslutningsvist i sin landsudisgt.