Her rammer sneen i dag

Kalenderen siger april, men det betyder ikke, at danskerne slipper for snevejr.

Tirsdag er der nemlig igen udsigt til snebyger flere steder i landet.

Det fortæller vagthavende ved DMI Henning Gisselø til Ekstra Bladet.

- Det løber ind over Sydvestjylland i øjeblikket, og det bliver det ved med resten dagen, oplyser han.

Men det er ikke kun i Sydvestjylland, hvor vejret igen i dag byder på snebyger.

- Der er måske nogle enkelte (snebyger, red.), der forvilder sig længere øst på til resten af Jylland og måske helt til Sjælland, oplyser Henning Gisselø.

Ingen udsigt til trafikale problemer

Ifølge vagthavende ved DMI er der ikke noget, der tyder på, at dagens snebyger kommer til at skabe problemer for trafikken.

- Hvis man lige kører i en snebyge, kan det godt være, at det kommer til at lægge sig på vejene kortvarigt, men her i april er det meget sjældent, at sne bliver liggende, lyder det fra Henning Gisselø.

- Så store trafikale problemer mener jeg bestemt ikke, at der er udsigt til, siger han videre.