Her rammer sneen

Februar måned har budt på voldsomt og vådt vejr og slutter nu af med at drysse lidt sne ud over landet.

Det oplyser DMI.

- Det er ikke, fordi landet bliver lagt ned af sne, men nu er sne efterhånden blevet så sjældent et syn i Danmark, at bare en lille smule er interessant, fortæller vagthavende meterolog, Jens Lindskjold, med et grin.

Allerede i løbet af tirsdag er der faldet lidt sne enkelte steder i Nordjylland, og det ser nu ud til at gentage sig for en større del af landet.

Især i Øst-, Midt- og Nordjylland vil der indenfor det kommende døgn være mulighed for regulær sne. Området strækker sig fra Hvide Sande til spidsen af Djursland og op ad. Resten af landet kan opleve slud og 'enkelte fnug'.

Det er dog en kort fornøjelse på grund af temperaturerne, der for det meste ligger i plus. Ifølge DMI skal kælkeglade danskere da heller ikke gøre sig alt for store forhåbninger om et rigtigt snevejr denne vinter.

- I næste weekend starter foråret. Det betyder ikke nødvendigvis, at muligheden for sne er slut, for helt frem til midten af april kan vi få besøg af snevejr. Men selvom håbet bestemt ikke er ude endnu, så er der ikke for alvor udsigt til rigtigt vintervejr, siger Jens Lindskjold.