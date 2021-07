Her ramte skybrud - mere regn på vej

DMI: Stor aktivitet på dmi.dk

DMI oplyser mandag eftermiddag, at der er stor aktivitet på dmi.dk.

Derfor kan både DMI's app og hjemmeside være lang tid om at opdatere, hvis man er ivrig efter at følge med i regnvejret online.

DMI beklager besværet og skriver, at man gør sit bedste for at følge med de mange besøgende.