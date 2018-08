Her regner det med parkeringsbøder: - Det er et helvede at parkere herinde

En varevogn kommer svingende ind på Flæsketorvet i København, mens chaufføren kigger langt efter parkeringspladser. Samtidig haster folk hen til deres biler med kød, grøntsager og kartofler, som de skal have losset ind, så de kan komme af sted. De har travlt, for det er kun tilladt at parkere en time.

Benna Christensen kommer forbi, og hun er klar i spyttet om sin holdning til de mange parkeringsbøder, der bliver uddelt her.

- Det er et helvede at parkere herinde. Jeg har selv fået en bøde, fordi jeg ikke nåede ud til tiden. Du skal køre rundt og rundt i lang tid, og så skal du skynde dig helt vildt, når du skal handle, siger hun.

Benna Christensen. Foto: Linda Johansen

Her på Flæsketorvet i Kødbyen har det regnet med parkeringsafgifter. Helt præcist er der blevet lagt 4.395 af de kedelige gule seddeler i forruderne i løbet af 2017. Det svarer til 12 om dagen. P-vagterne er dog mest gavmilde på Nyropsgade et stenkast herfra, viser tal fra kommunen.

Top 10 parkeringsbøder i København i 2017 1. NYROPSGADE: 4.535 2. FLÆSKETORVET: 4.395 3. BLEGDAMSVEJ: 3.639 4. JULIANE MARIES VEJ: 3.326 5. BÅDSMANDSSTRÆDE: 3.195 6. ØSTER FARIMAGSGADE: 2.952 7. SANKT ANNÆ PLADS: 2.908 8. GOTHERSGADE: 2.891 9. NYBROGADE: 2.301 10. NØRRE VOLDGADE: 2.242

Nye tal fra FDM viser, at Københavns Kommune har toppet sin enorme indtjening på parkeringsområdet. Det er blevet til i alt 621 millioner kroner i løbet af det sidste år. Det er over ti gange så meget som landets næststørste by, Aarhus, der måtte nøjes med 66 millioner.

FDMs undersøgelse af kommunernes parkeringsindtjening Det går kun én vej for bilisternes udgifter til parkering - og det er opad. Det samlede beløb, som bilister betaler, er steget med godt 120 mio. kr. i forhold til sidste år. Kommunernes samlede bruttoindtægt på parkering er dermed oppe på 925 mio. kr. ”Med de store stigninger i indtægterne, kan kommunerne jo spørge sig selv, om det ikke er tid til at se på priserne og evt. sætte taksterne ned, fordi det er for dyrt”, påpeger Dennis Lange, der er juridisk konsulent i FDM og som står bag rapporten. Ud af kommunernes indtægter på 925 mio. kr. får Københavns Kommune to tredjedele af beløbet i kassen, som det fremgår af skemaet herunder. Betalingsparkering Parkeringskontrol Sammenlagt København 462.300.000 159.200.000 621.500.000 Aarhus 36.576.000 29.874.000 66.450.000 Frederiksberg 37.106.901 21.762.511 58.869.412 Aalborg 28.101.019 7.933.984 36.035.003 Odense 12.546.793 4.766.772 17.313.565 Tallene er kommunernes bruttoindtægter i kr. Kommunerne bruger kun 30 procent af pengene fra parkering på at drive og renovere parkeringspladser. Derfor foreslår juridisk konsulent i FDM Dennis Lange, at kommunernes rekordstore indtjening på parkering bør samles i en pulje og gå til at forbedre parkeringsforholdene rundt om i landet. - Det gør det svært ikke at få en mistanke om, at de bevidst opretholder et højt indtægtsniveau i strid med reglerne. Kommunerne må nemlig ikke have betalingsparkering med det formål at fylde kommunekasserne, siger Dennis Lange i en pressemeddelelse.

Det er urimeligt

Der er mange travle handlende, der skynder sig ud af fødevareforretningen Inco. De har ikke tid til at svare, når de bliver spurgt om deres holdning til, at kommunen inddriver store summer på parkeringsafgifter. Jens Anker Knudsen er i gang med at pakke sine varer ind i bilen, og han ved snart ikke, hvad han skal mene.

- Det virker til, at de har besluttet sig for at drive de forretningsdrivende væk herfra, og det kommer til at koste på pengepungen i den anden ende, siger han, mens han viser sit ur frem. Det valgte han at tage til Hamborg for at købe. Det er nemlig ikke til at parkere i København, mener han.

Jens Anker Knudsen. Foto: Linda Johansen

Der holder biler tæt parkeret over det hele, og i flere af dem sidder folk, mens motoren kører. Bilerne må kun holde her en time, for der har været problemer med for få parkeringspladser. Den korte tid til at parkere, er grunden til, at særligt mange må af med 750 kroner til kommunekassen.

En af dem, der ikke er tilfreds med, at man kun kan parkere en time, er Graziana, der ikke ønsker sit efternavn i avisen. Hun har handlet ind her i mange år og har fået flere parkeringsbøder.

- Dem fra kommunen burde komme med mig herned og handle, så de kan se, hvor travle og pressede vi er. De skulle skamme sig, når de kun lader os holde en time og samtidig udskriver bøder til højre og venstre, siger hun.

Graziana. Foto: Linda Johansen

Vivi Jægerstrøm og Lone Jørgensen har handlet ind til en personalemiddag. Det tog lige over en time. De frygtede begge, at der var havnet en bøde i forruden, da de skulle ud til bilen. De er forundrede over, at man kun kan parkere i en time, når man skal handle ind i Inco.

- Man kunne godt tænke, at det var for, at kommunen kunne tjene nogle flere penge på bøder, siger Lone Jørgensen, mens Vivi Jægerstrøm tilføjer:

- Jeg kan da også godt se, at hvis der var fire timers parkering, så ville der ikke være plads til så mange, og så tjener de heller ikke noget. Men jeg synes, det er urimeligt.

Fra venstre: Lone Sørensen og Vivi Jægerstrøm. Foto: Linda Johansen

Alfonso Hernandez har fået omkring 15 parkeringsbøder i løbet af de seneste tre år, siger han. Alfonso håber, at kommunen vil udvide parkeringstiden med en ekstra time.

- Jeg er altid presset, når jeg skal handle ind her, og det er dyrt for min forretning, når jeg skal betale de bøder, siger han.

Alfonso Hernandez. Foto: Linda Johansen

Vi regulerer trængsel

Københavns Kommunes Miljø- og teknikborgmester, Nina Hedeager Olsen, mener ikke, at Københavns Kommune bruger parkeringsbøder som ekstra indtjening til kommunen.

- Er det ikke bare en måde at kradse penge ind til kommunekassen?

- Det eneste formål, vi har med betalingsparkering, er at regulere trængsel. Hvis du ser på trafikken i København, er det faktisk muligt at komme rundt.

- Hvorfor skal bilister betale enorme beløb til Københavns Kommunes drift?

Siden 2012 er store dele af det, vi har tjent gået til statskassen, og derfor har vi faktisk ikke mulighed for at bruge det som en pengemaskine. Desuden så bruger vi næsten en milliard kroner mere på at opretholde vejene, end vi får ind fra parkeringsafgifter, og bilerne er med til at slide op dem op.

- Er kommunen i gang med at drive de handlende ud af Kødbyen med en tidsbegrænset parkering?

- Der er ingen tvivl om, at der er mennesker, der skal ind til København med en bil. Vi vil helst ikke have tidsbegrænsede parkeringszoner, faktisk vil vi helst have almindelig betalingsparkering, så folk kan parkere ligeså længe de vil. Så det er ikke den bedste løsning, der er i Kødbyen lige nu.

- Synes du ikke det er urimeligt, at det er de fattigste borgere, der bliver ramt hårdest, når de skal betale for parkering?

- Hvis det stod til mig, så skulle vi indkomstregulere parkeringspriserne, men det er ikke lovligt, fordi parkeringsbetaling kun må bruges som et middel til at regulere trafikken.