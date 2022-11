Her ruller gigantisk ny vindmølle afsted

Vestas har lavet en af de største havvindmøller, som lige nu er på vej mod et testcenter i Nordjylland

Hvis man går og tænker meget over klimaforandringerne, så er der gode nyheder på vej, som forhåbentligt kan hjælpe lidt på det.

Lige nu er en af de største vindmøller i verden nemlig så småt på vej gennem Nordvestjylland, fra Hanstholm til Østerild, hvor vindmølleproducenten Vestas' nyeste skud på stammen skal testes på det nationale testcenter.

Den gigantiske vindmølle er en prototype på Vestas' nye kæmpe havvindmølle, som blev introduceret til markedet i 2021, og som altså nu er blevet klar til test.

Med sine 280 meter til øverste vingespids, og sit gigantiske vingefang, der svarer til seks fodboldbaner, er det den største havvindmølle,som nogensinde er blevet lavet. Det fortæller Vestas' pressemedarbejder Kristian Holmelund Jakobsen til Ekstra Bladet.

- Den har et af de det største vingefang i verden, og dermed kan den producere meget mere strøm.

Han fortæller desuden, at Vestas har arbejdet på at udvikle vindmøllen i flere år, og at Vestas indtil videre har sikret sig betingede ordrer i USA, Storbritannien, Tyskland og Polen.

Verdens mest kraftfulde

Faktisk kan den nye havvindmølle producere op imod 15 MW/t strøm på en time i de helt optimale vindforhold, hvorimod Vestas' hidtil største havvindmølle kan producere op imod 10 MW/t strøm i timen.

Det svarer til en forøgelse på 50 procent. I de rette vejrforhold på havet kan én af de nye vindmøller faktisk producere strøm til at dække omkring 20.000 husstandes årlige behov.

'Den vil blive en af de mest kraftfulde havvindmøller i verden', skriver Vestas på deres hjemmeside.

Og planerne for produktionen er da også allerede klarlagt.

- Serieproduktionen begynder i 2024, og det første projekt skal installeres i 2025, siger Kristian Holmelund Jakobsen.

