Her rusker stormen i Danmark

Rejsende med kurs mod den jyske vestkyst er lige nu ramt af strid modvind.

Det forudser Dan Nilsvall, vagthavende meteorolog i DMI.

- Hele den jyske vestkyst fra Thyborøn til den tyske landegrænse har i øjeblikket og i de kommende timer vindstød i nærheden af stormstyrke, og der vil i det hele taget været en del blæst i store dele af Danmark, siger han.

I nattens løb er det især gået ud over Lemvig, hvor der klokken fire blev målt vindstød på op til 31,5 meter i sekundet svarende til stærk storm, hvilket i denne omgang er landets højeste. Men resten af Vestkysten har også haft kraftig blæst - ikke mindst i området omkring Røstnæs.

Sne og slud i Jylland

Hvad nedbør angår, tager vestjyderne ind imod Jyllands højderyg også imod mere end resten af danskerne.

- Helt ude langs kysten vil det mest være i form af regnbyger, mens der længere inde i Jylland vil komme slud og sne, siger Dan Nilsvall fra DMI.

I nat indtil kl. 04 har højeste vindstød i landet blevet målt nær Lemvig, der det er målt 31.5 m/s, dvs. vindstød af stærk storm. På resten af Vestkysten og nær Røstnæs er der målt vindstød af stormstyrke, dvs. mellem 25 og 28 m/s. pic.twitter.com/fvLrPRhB7y — DMI (@dmidk) January 14, 2019

Sjælland er også ramt af nedbør i form af slud og sne, og nogle steder vil der i løbet af formiddagen lægge sig et tyndt snedække. Der vil blive målt temperaturer mellem to graders varme og to graders frost i store dele af Danmark.

I områder med pletvis snedække og slud vil der være risiko for glatte veje.

Mildere vejr på vej

I løbet af dagen vil Nordjylland mest få tørt vejr, og det vil efterhånden brede sig til resten af landet, hvor vinden også vil være aftagende.

I den kommende nat forudser Dan Nilsvall, at temperaturen igen vil bevæge sig ned under frysepunktet, og at et nyt bælte af slud og sne vil brede sig. Først ind over Jylland og senere på Fyn, det vestlige Sjælland og Lolland.

- I Jylland kan vi få et snedække på to eller måske fire centimeter, og men det vil hurtigt forsvinde. Jeg forventer mildere vejr tirsdag, siger DMI-meteorologen.