Her skal du passe på: Denne region har de fleste fyrværkeriskader

En opgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen viser, at det især er i én region, at ulykkerne sker

Lige så smukt som det er, lige så farligt kan det også være.

I alt modtager skadestuer og akutmodtagelserne i Danmark hvert år omkring 200 tilskadekomne nytårsaften på grund af ulykker med fyrværkeri.

Og nu viser en opgørelse fra 2021, som Sikkerhedsstyrelsen har offentliggjort på deres Twitter-profil, hvilke regioner der står for flest af fyrværkeriskaderne.

En tredjedel af alle skader sker her

Og kigger man på kortet, er der særligt én region, som springer i øjnene.

Nemlig hovedstaden.

Her sker næsten en tredjedel af alle fyrværkeriskader på nytårsafte, eller nærmere betegnet 31 procent.

Dernæst kommer Region Syddanmark og Region Midtjylland, som hver især står for 24 procent af skaderne.

Derudover står Region Sjælland for kun 13 procent af skaderne, og helt i bunden kommer så Region Nordjylland med kun otte procent af skaderne.

Deler sikkerhedsbriller ud

Men man behøver ikke blive slået helt ned af tallene. Der er nemlig masser gode råd og vejledning at hente.

Blandt andet skrev Hovedstadens Beredskab tidligere på Twitter, at de vil være at finde på gaderne de næste par dage for at gøre opmærksom på forholdsreglerne omkring fyrværkeri.

De deler også blandt andet flyers og sikkerhedsbriller ud, skriver de.

Køb kun godkendt

Derudover råder Sikkerhedsstyrelsen folk til at have respekt for fyrværkeriet, fordi man aldrig helt ved, hvordan det agerer.

Tidligere i dag skrev de også på Twitter, at man skulle huske kun at købe fyrværkeri ved godkendte salsgsteder.

Det sker i kølvandet på tal fra Toldstyrelsen, som kunne berette om, at de i år har beslaglagt rekordmeget ulovligt fyrværkeri.

