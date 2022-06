Her skal du undgå at køre over Storebælt

På fredag starter sommerferien for alvor for masser af danskere.

Det er sidste skoledag, og mange begynder at skulle rejse rundt i landet på ferie.

Derfor er Sund & Bælt kommet med flere gode råd til, hvordan man undgår at bruge alt for meget tid i trafikken, når man skal krydse vandet mellem Fyn og Sjælland.

Opdater betalingskortet

I en pressemeddelelse forklarer Sund & Bælt, at der mod Fyn og Jylland vil passere flest biler over den lange betonkonstruktion på lørdage mellem klokken 10 og 14, mens der i retning af hovedstaden vil være travlt både lørdage og søndage mellem klokken 12 og 17.

For at undgå ekstra ventetid på turen er det en god ide at betale med Brobizz eller nummerplade i de grønne ekspresbaner.

– Ud over at undgå den ekstra ventetid, så får man også den billigste tur over broen og sparer mindst 55 kr. pr. tur, siger chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen i pressemeddelelsen.

– Det er dog vigtigt at være godt forberedt på turen hjemmefra. Tjek altid, at betalingskortet er opdateret. Så er man sikker på, at brobizz eller nummerplade virker, når man kommer til betalingsanlægget.

Det er stadig muligt at få en nummerpladeaftale inden sommerferien. Og den kan benyttes til betaling allerede 20 minutter efter, den er oprettet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der er gjort klar til at tage imod Tour-turister omkring Storebælt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Grand Depart

Storebæltsbroen er lukket d. 2. juli mellem klokken 13 og 18 grundet anden etape i Tour de France, hvor det store felt af cykelryttere skal krydse broen.

Allerede klokken 12.30 lukkes der for trafik på den tilstødende motorvej ved Nyborg V og Slagelse V.

Man kan holde sig opdateret om forholdene på broen på storebælt.dk, Storebælts Facebook - eller man kan tilmelde sig deres SMS-tjeneste ved at sende BRO INFO til 1231.