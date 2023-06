Her skal Lizette Risgaards afløser findes

Nu er det på plads.

Til september skal Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) finde sin nye formand.

Det sker, efter at Lizette Risgaard, den tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, måtte trække sig oven på Ekstra Bladet og Berlingskes afsløringer af en række krænkelsessager.

Valget finder sted på en ekstraordinær kongres 7. september, som FH netop har indkaldt til. Den skal afholdes et endnu uvist sted i København.

'Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation har fredag besluttet, at FH’s ekstraordinære kongres skal finde sted torsdag den 7. september 2023, under forventning om og forudsætning af at den igangsatte eksterne advokatundersøgelse er afsluttet og behandlet af FH’s forretningsudvalg og hovedbestyrelse forud herfor,' lyder det i en pressemeddelelse.

Den ordinære kongres skal først afholdes i efteråret 2026.

Annonce:

Siden Lizette Risgaard trak sig 30. april, har næstformand Morten Skov Christiansen været fungerende formand.

Det skete, efter at Ekstra Bladet og Berlingske afslørede, hvordan en lang række mænd anklagede Lizette Risgaard for upassende berøringer og grænseoverskridende adfærd.

'Derfor har jeg besluttet at trække mig som formand for FH. Det har været en af de sværeste beslutninger i mit liv,' skrev hun på Facebook dengang.

Efterfølgende fortalte Morten Skov Christiansen, at man har indledt en intern undersøgelse, der skal kigge på anklagerne og Lizette Risgaards adfærd.

Og det er altså denne undersøgelse, man nu afventer, før den nye formand kan blive valgt.