Her sker det: Politi øger fokus på skoleveje

Sommerferien går på hæld, og derfor skal tusindvis af børn snart starte i skole igen.

Det betyder også, at mange børn kommer til at stifte bekendtskab med trafikken uden følgeskab af en voksen.

Derfor sætter politiet nu fokus på sikkerhed på skolevejen, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

'Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn eller børn, er uopmærksomme eller som undlader at respektere diverse forbudsskilte ved skolerne', udtaler Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Koncernkommunikation.

'Det handler om tryghed og sikre skoleveje og derfor gennemfører vi også kontroller i år'.

Politiet har særlig fokus på trafiksyndere, lyder det, og derfor kommer politikredsene til at indsætte både manuelle fartkontroller og de såkaldte Automatisk Trafik Kontroller - også kaldet ATK-vogne.

Således har Nordsjællands Politi udsendt et tweet, hvor politikredsen oplyser, hvor de indsætter ATK-vogne.

Politiet opfordrer bilister til at sænke farten og passe på de mange nye trafikanter.