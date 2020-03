Her skinner solen - ellers regn og skyer

Håbet om at vi får solen at se her i weekenden er ifølge vagthavende meteorolog Trine Pedersen fra DMI stærkt begrænset.

- Der er lørdag formiddag et smukt vejr med sol over Nordsøen og på den jyske vestkyst. Men i resten af landet må vi forvente skyet vejr og småregn i weekenden. Der kommer et nyt frontsystem ind over Danmark i løbet af natten til søndag. Det vil give blæst og regn, lyder den nedslående melding fra DMI.

Der er i det hele taget ikke meget håb at hente hos DMI-meteorologen.

- Det ene lavtryk vil i det meste af den kommende uge afløse det andet. Det bliver ikke særlig koldt. Temperaturerne vil ligge på 7-9 grader. Men da vi også får jævn til hård vind - og muligvis også kuling - så vil vi ikke opleve de forholdsvis høje temperaturer som forårsagtige, siger Trine Pedersen.

Ramt af tåge

Lørdag morgen og op ad formiddagen var der da også tåget flere steder i landet og risiko for rimglatte veje.

Mandag kan der ifølge DMI komme lidt sol, men ellers står menuen på udbredt regn. Tirsdag bliver også regnfuld, og vinden vil tage til. Der bliver risiko for hårde vindstød.

Onsdag kan solen titte lidt frem. Men ellers bliver det mest blæsende og skyet og med byger.