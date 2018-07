Her skulle brandfolk slukke fem brande på én gang: - Der er kog i gryden

Mens op mod 70 forskellige skovbrande lige nu raserer i Sverige, har Danmark i første omgang undgået, at tusindvis af kvadratmeter er gået op i røg denne sommer.

Men lørdag var der til gengæld gang i markbrandene på Djursland. Her kom brandvæsnet på syv brandstationer nemlig på overarbejde, da der på et tidspunkt var gang i fem forskellige brande på samme tid.

Kasper Sønderdahl, der er direktør for Beredskab og Sikkerhed Randers, Favrskov og Djursland, fortæller til Randers Amtsavis, at det skabte et stort pres på brandfolkene:

- Ja, der er kog i gryden. Og det skal ingen hemmelighed være, at vi er pressede, selvfølgelig er vi det, når der er så meget at lave på én gang. Men vi er gearet til det, og stationerne dækker ind for hinanden, lyder det fra Kasper Sønderdahl.

Han fortæller videre, at fem markbrande samtidigt er langt fra normalt:

- Sådan en sommer vil vi have to-tre markbrande på en uge. I øjeblikket er der markbrande hver dag, og lige nu har der været fem brande på samme tid på Djursland, og to af dem er stadig i gang.

Høst skyld i brande

Man formoder, at de fem markbrande er opstået på grund af høstarbejde. Den nærmere årsag skal sandsynligvis findes i, at mejetærskerens skær rammer en sten, som springer en gnist, der så antænder de tørre strå.

Jorden er knastør langt de fleste steder i Danmark, og derfor opfordrer Kasper Sønderdahl til, at man tænker sig om, før man bevæger sig ud i naturen.

- Der er så tørt lige nu, at det er helt vildt, og derfor må vi også bare henstille til folk, at de ikke kaster deres cigaretskod. Man skal tage det her afbrændingsforbud alvorligt. Det er der af en årsag, siger direktøren.

Se også: Brandmand omkommet i markbrand: Her er kollegernes sidste hilsen

Død brandmand mindes

Ved Harlev syd for Aarhus omkom en 41-årig brandmand torsdag, da han og kollegaerne rykkede ud til en markbrand i Østjylland. Det var dog ikke branden, men en færdselsulykke, der kostede brandmanden livet.

Brandmanden blev dræbt, da en tankvogn ført af en kollega kom til at bakke hen over ham. Forsøget på at yde førstehjælp var forgæves.

Lørdag har flere østjyder været forbi marken, hvor tragedien indtraf, for at ære og mindes brandmanden. En af dem, der har lagt blomster, er Jan Thøgersen, som bor i lokalområdet. Han har stor respekt for det slukningsarbejde af den voldsomme markbrand, som den nu afdøde brandmand og hans kollegaer forinden havde lavet.

- Det var voldsomt, og da det først fik fat i den uhøstede mark, var det uhyggeligt. Jeg var voldsomt bekymret for min egen ejendom, siger han til TV2 Østjylland.

- Det er en heroisk indsats, som de her brandmænd har ydet, og det er usædvanlig tragisk, at det skulle koste menneskeliv, slutter Jan Thøgersen.

Alle landets brandstationer havde fredag flaget på halv for at mindes deres afdøde kollega.

Se også: Martin kæmper mod vanvittige flammer: - Jeg har aldrig set noget lignende