Her skylder Skat tusindvis af danskere 30.750 kroner

715.000 danske boligejere har siden 2011 betalt for meget i boligskat. Og det må de forsætte med en rum tid endnu.

Onsdag måtte en brødebetynget skatteminister, Morten Bødskov (S), beklage, at de nye offentlige ejendomsvurderinger for sjette gang udskydes og nu tidligst kommer i sommeren 2021.

Dermed må de 715.000 danske boligejere, der samlet set har mere end 13 milliarder kroner til gode i for meget betalt skat, fortsat vente med at få deres penge tilbage.

Dertil kommer mere end tre milliarder kroner i ekstra omkostninger for staten som følge af de renteindtægter, de skal betale til de berørte danskere.

Husejer Søren Helbo er ikke imponeret af Skattestyrelsens it-roderi. Foto: Philip Davali

Dummer sig igen og igen

I Odsherred Kommune vurderer Skattestyrelsen, at boligejerne i gennemsnit har betalt 30.750 kroner for meget boligskat på grund af de forældede ejendomsvurderinger.

I Vig i Kommunens hjerte har man kun hovedrysten tilovers for myndighederne.

- Det er ret bekymrende, at man ikke kan få det her til at fungere. Hvis andre virksomheder brugte så mange år på at udvikle et edb-system, ville de være blevet smidt ud for længst, konstaterer Søren Helbo.

Han er indehaver af Vig Strik og Sy på byens hovedgade og ejer samtidig et hus i nabobyen Fårevejle.

Søren Helbo forventer at have betalt omkring 30.000 kroner for meget i ejendomsskat. Han kunne have investeret pengene bedre i garn, lyder det. Foto: Philip Davali

Indtil de nye ejendomsvurderinger er lavet, fortsætter Søren Helbo og de 715.000 andre danskere med at betale for meget i boligskat, samtidig med at deres penge er indefrosset i statskassen.

Han har dog ikke nogen forhåbninger om at se sine penge lige foreløbig.

- Jeg tror ikke på, de kan lave et nyt system inden næste sommer. Nu har de dummet sig så mange gange, slår han fast.

Plaster på såret

Som et plaster på såret har man dog fra myndighedernes side valgt at give de ramte danske boligejere en rente på 6,2 procent af deres indestående.

Til sammenligning overstiger indlånsrenten i de danske banker lige nu ikke 0,4 procent, og flere steder er den endda negativ.

- Man mister troen på systemet og de it-systemer, Danmark er bygget op omkring, siger Søren Helbo der samtidig vurderer, at han formentlig kunne investere pengene til et bedre afkast, hvis han havde haft mulighed for at købe garn for dem.

Ejendomsvurderingerne I dag bliver landets boligejerne fortsat beskattet på baggrund af stærkt forældede ejendomsvurderingerne fra 2011 og 2012. Vurderingerne blev sat i bero i 2013 efter hård kritik af området fra Rigsrevisionen. Det skete efter det allerede i 2007 stod det klart, at vurderingen af danskernes boliger ikke var god nok. Et nyt it-system blev udset til at stå for vurderingen. I slutningen af 2019 blev den fulde implementering udsat til 2024, men planen var, at de første vurderinger og tilbagebetalinger skulle af for meget betalt skat skulle ligge klar i efteråret 2020. Men det er nu udskudt til 'omkring sommeren næste år', lyder det fra ministeriet. De forældede offentlige ejendomsvurderingerne bliver brugt til at beregne, hvor meget de danske boligejere skal betale i ejendomsskatter. På grund af de forældede vurderinger, betaler man i dag mange steder i de store byer for lidt i ejendomsskat, mens man i landdistrikterne generelt betaler for meget. Kilde: Ritzau, Boligejer.dk Vis mere Luk

Indehaver af Real Mæglerne Odsherred, Tina Pilegaard, har kun hovedrysten tilovers for den nye udskydelse af de offentlige ejendomsvurderinger. Foto: Philip Davali

Ejendomsmægler: Så svært er det ikke

Hos den lokale ejendomsmægler er man heller ikke imponeret over skatteministerens seneste udmelding.

Her mener indehaver af Real Mæglerne Odsherred, Tina Pilegaard, at de forsinkede ejendomsvurderinger stikker en kæp i hjulet for den vækst af tilflyttere, som området den seneste tid har oplevet.

- Vi vil gerne have tilflyttere til kommunen. Mange børnefamilier fra København vil gerne flytte til landet, men det er svært at lave et boligbudget, når man ikke ved, hvad man skal betale i ejendomsskat fremadrettet, siger hun.

Det er hendes fornemmelse, at mange holder i bremsen og venter, til der er sikkerhed om beskatningen.

- I kender området. Kan I ikke hjælpe skattemyndighederne med at vurdere boligerne herude?

- Det kunne vi sagtens. Vi har tidligere hjulpet Skattestyrelsen med at vurdere grunde herude. Det samarbejde fungerede fint, så de kan bare ringe, hvis vi skal hjælpe dem.

- Kan du forstå, det har taget så mange år at udvikle et system, der ikke virker?

- Nej. Det forstår jeg ikke noget af.

- Er det svært at vurdere boliger herude?

- Næh. Det er da ikke sværere end alle andre steder. Prisniveauet er tydeligt at se på nettet. Med al den digitalisering, vi har i dag, er det rimelig nemt at se, hvad en ejendom er værd. Det er faktisk rimeligt indlysende. Jeg kan ikke forstå, det skal være så svært.