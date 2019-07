Her slår betjent motorcyklist

En betjent fra den amerikanske stat Iowa rettede sin pistol mod en motorcyklist, hvorefter han slog ham ned. Derefter blev motorcyklisten sigtet for at modsætte sig anholdelse. Alt dette viser videomateriale og dokumenter gennemgået af The Associated Press.

Det skriver flere medier, heriblandt ABC News.

En optagelse fra betjent Robert Smiths patruljevogn - der skulle være fra 25. september 2017 - viser politibilen køre efter motorcyklist Bryce Yakish, der dengang var 20 år, på grund af for høj fart. Hvad der synes at være et rutine stop eskalerer dog straks, da Smith løber fra sin bil med sin pistol trukket og slår Yakish på hjelmen.

Det er advokatkontoret i Cedar County, Iowa, der har frigivet videoen efter pres fra medierne og sherif i Cedar County, Warren Wethington, der argumenterede for, at videoen var i offentlighedens interesse.

- Det er ret alvorligt, har Wethington blandt andet sagt om videoen, der viser Smith slå Yakish.

- Der var absolut ingen grund til at pege en pistol mod denne unge mand, for så derefter at komme op og slå ham på hjelmen, sagde Wethington.

Hændelsen endte med en undersøgelse, som myndighederne endnu ikke har offentliggjort resultaterne af. Smith er dog blevet afskediget, men har fået et nyt job i byen Durant, hvor hans hustru tidligere har været borgmester.

Yakish har siden indrømmet, at han kørte for hurtigt og har betalt en fartbøde på 250 dollars.

