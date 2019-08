Her smadrer komet ind i solen

En komet blev fredag filmet, mens den endte sine dage ved at flyve direkte ind i solen

Satellitten med det mundrette navn Solar and Heliospheric Observatory, også kaldet SOHO, filmede fredag de sidste øjeblikke af en komets rejse gennem universet.

Det skriver space.com.

Efter formentlig at have tilbragt en del tid undervejs gennem rummet, hamrede kometen direkte ind i solen.

Vild forvirring i New York: Pludselig var nattehimlen blå

Smadret af solen

Optagelser viser, hvordan kometen bryder ind i solens atmosfære og ender med at blive tilintetgjort af kollisionen med solen. Du kan se hele seancen over artiklen.

Det er ikke første gang, at SOHO har filmet kometer. Tilbage i juni filmede den også to kometer, der dog ikke endte med at brage ind i solen.

Takket være SOHO er det muligt for forskere at kortlægge kometers rute, deres kredsløb og kometens sammensætning.

Forskere: Sådan ser rumvæsner ud

Se også: Troede objekt kom fra det ydre rum: Det var afføring

Se også: Hoppede du på den? Rumvæsen-rygter var det rene fup