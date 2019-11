Her snyder Tommy sig over grænsen med hullet pas

Et gennemhullet pas har ikke stoppet Tommy Mørck i at rejse ud af Danmark

Tommy Mørck er flere gange rejst ulovligt til Sverige med et ugyldigt pas.

Han har ikke haft noget gyldigt pas i mere end to år. Han fik det taget fra sig og fik udrejseforbud, da han vendte hjem fra Syrien i foråret 2017, efter han havde kæmpet mod Islamisk Stat side om side med den kurdiske milits YPG.

Hvordan han trods udrejseforbud flere gange har kunnet tage toget over grænsen til Sverige, afslører han i videoen ovenfor.

- Jeg slår det (passet, red.) op, så man kan se siden med oplysningerne, og så holder jeg fingrene for hullerne i højre side af passet, forklarer 42-årige Tommy Mørck til Ekstra Bladet.

Tommy Mørck står foran Højesteret, inden han bliver idømt seks måneders ubetinget fængsel.

Da han fik taget sit pas, blev han også sigtet for at overtræde dansk terrorlovgivning. Det gjorde han, fordi han havde opholdt sig i zoner i det konfliktfyldte område, der på det tidspunkt var et illegalt opholdssted ifølge terrorparagraffen.

Det har sendt ham seks måneder i fængsel, som han i skrivende stund er ved at afsone.

Tommy Mørcks historie Tommy Mørck afsoner lige nu sin dom på seks måneders fængsel. Han er dømt efter dansk terrorlovgivning. Det er han, fordi han gik i krig mod Islamisk Stat i Syrien i 2016 og 2017. I Syrien brød han den del af loven, der bestemmer, hvor det er forbudt at rejse ind og opholde sig uden tilladelse fra dansk politi. Udvidelsen af terrorloven blev sat i verden i september 2016 for at styrke kampen mod terror ved at gøre det lettere at straffe fremmedkrigere. Men loven har ikke ramt nogen fremmedkrigere. Tommy Mørck mener ikke, han bør straffes for at bekæmpe Islamisk Stat i Syrien, hvor han satte liv og lemmer på spil. Oplev hans historie her Vis mere Luk

Gennemhullet pas

Tommy Mørck fik sit pas tilbage, da han skulle bruge billed-id ved kommunen, forklarer han. Politiet gennemhullede derfor passet for tydeligt at vise, at det ikke længere var gyldigt.

Principielt er passet derfor ubrugeligt. Men hverken det gennemhullede pas eller udrejseforbuddet har standset Tommy Mørck i at tage til Sverige for blandt andet at besøge familiemedlemmer og holde oplæg om sine oplevelse i Syrien.

At det er så nemt for Tommy Mørck at komme over grænsen, får ikke det svenske politi op ad stolen.

Ifølge svensk politi ligger ansvaret ikke hos dem, for normalt har danske statsborgere ret til at rejse ind i Sverige uden yderligere kontrol. Også selvom deres pas er udløbet.

- Danmark burde have stoppet ham, da han rejste ud af sit hjemland, siger Tommy Brännström, chef for svensk Grænsepolitisektion Syd.

Hvad konsekvensen egentlig er for Tommy Mørck, og hvordan det overhovedet har kunnet lade sig gøre, har Ekstra Bladet spurgt Rigspolitiet om.

'Rigspolitiet ser med stort alvor på personer, der foretager eller forsøger at foretage udrejse på et falsk eller ugyldigt pas, men Rigspolitiet kan ikke kommentere på den konkrete sag', lyder deres kortfattede svar.

Trodser forbud

Tommy Mørck er klar over, at det er ulovligt at rejse med et ugyldigt pas, som når han er taget med toget til Sverige.

- Jeg vælger at trodse forbuddet, fordi jeg har lyst. Jeg gør det for at gøre opmærksom på, at når politiet har taget mit pas og givet mig udrejseforbud, er det en begrænsning af mine rettigheder, slår han fast.

Dansk politi har siden 2015 kunnet tage folks pas, hvis de vurderer, at personen vil tage del i væbnede konflikter i udlandet.